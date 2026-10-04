Кого с отсрочкой не направят на ВВК в Украине

Украинец в кабинете у врача. Фото: РБК Украина

Наличие действующей отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования обычно означает, что военнообязанного не направляют на военно-врачебную комиссию. Поэтому отсутствие нового заключения ВВК в период действия такого статуса само по себе не считается нарушением воинского учета. При этом законодательство предусматривает отдельные случаи, когда медицинский осмотр все же может потребоваться.

Особые правила действуют и для людей с инвалидностью при наличии подтверждающих документов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Когда отсрочка освобождает от ВВК

Если отсрочка действует в течение установленного срока, военнообязанного не направляют на ВВК для определения пригодности к военной службе. Аналогичный подход применяется к гражданам, имеющим действующую бронь. Таким образом, человек может не проходить медицинский осмотр в течение периода, на который оформлена отсрочка или бронирование.

Кого могут направить на повторный осмотр

Исключения связаны с конкретными обстоятельствами. ВВК может потребоваться военнообязанному, который поступает на военную службу по контракту, самостоятельно изъявил желание пройти медицинское освидетельствование либо ранее был признан ограниченно пригодным и должен пройти повторный осмотр. Для лиц с установленной инвалидностью применяются отдельные правила.

Люди с инвалидностью при надлежащем оформлении соответствующего статуса также относятся к категории, которая имеет право на отсрочку. Поэтому действующая отсрочка или бронь имеет принципиальное значение: пока сохраняется законное основание для освобождения от призыва, отсутствие ежегодной ВВК само по себе не означает нарушения. После окончания отсрочки или бронирования ситуация может измениться и при наличии оснований военнообязанного могут направить на медицинский осмотр.

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