Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ВВК в 2026 году: кого не должны направлять на осмотр

ВВК в 2026 году: кого не должны направлять на осмотр

Ua ru
4 октября 2026 16:37
Кого с отсрочкой не направят на ВВК в Украине
Украинец в кабинете у врача. Фото: РБК Украина

Наличие действующей отсрочки от мобилизации или оформленного бронирования обычно означает, что военнообязанного не направляют на военно-врачебную комиссию. Поэтому отсутствие нового заключения ВВК в период действия такого статуса само по себе не считается нарушением воинского учета. При этом законодательство предусматривает отдельные случаи, когда медицинский осмотр все же может потребоваться.

Особые правила действуют и для людей с инвалидностью при наличии подтверждающих документов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

Реклама

Когда отсрочка освобождает от ВВК

Если отсрочка действует в течение установленного срока, военнообязанного не направляют на ВВК для определения пригодности к военной службе. Аналогичный подход применяется к гражданам, имеющим действующую бронь. Таким образом, человек может не проходить медицинский осмотр в течение периода, на который оформлена отсрочка или бронирование.

Кого могут направить на повторный осмотр

Исключения связаны с конкретными обстоятельствами. ВВК может потребоваться военнообязанному, который поступает на военную службу по контракту, самостоятельно изъявил желание пройти медицинское освидетельствование либо ранее был признан ограниченно пригодным и должен пройти повторный осмотр. Для лиц с установленной инвалидностью применяются отдельные правила.

Люди с инвалидностью при надлежащем оформлении соответствующего статуса также относятся к категории, которая имеет право на отсрочку. Поэтому действующая отсрочка или бронь имеет принципиальное значение: пока сохраняется законное основание для освобождения от призыва, отсутствие ежегодной ВВК само по себе не означает нарушения. После окончания отсрочки или бронирования ситуация может измениться и при наличии оснований военнообязанного могут направить на медицинский осмотр. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, как часто военнообязанным украинцам надо проходить ВВК при разных видах отсрочек от мобилизации. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что делать мужчине, если его доставили в ТЦК во время принудительной мобилизации прямо с улицы или предприятия. 

военный учет война в Украине ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации