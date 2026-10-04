Что делать после доставки в ТЦК и во время прохождения ВЛК

Сотрудники ТЦК задерживают мужчину. Фото иллюстративное: actum.com.ua

Если мужчину доставили в ТЦК с улицы или с блокпоста, важно знать свои права и не подписывать документы, не ознакомившись с ними. Пока телефон не изъяли, следует сообщить близким о своем местонахождении, а при возможности зафиксировать происходящее на камеру и потребовать юридической помощи.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает Новини.LIVE.

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Что делать после доставки в ТЦК

У мужчины не имеют права забирать телефон. Если он еще имеет к нему доступ, стоит отправить родным или близким геолокацию или сообщить, в какой именно ТЦК его везут, если эта информация известна.

Также мужчина имеет право на адвоката или иную юридическую помощь. В то же время на практике адвокатов могут не допустить в ТЦК.

Если есть возможность, задержание стоит заснять на видео. Сотрудники ТЦК также должны носить включенные бодикамеры, чтобы фиксировать процесс задержания. Такие записи в дальнейшем могут пригодиться адвокатам. Правда, по словам экспертов, во многих случаях видео с бодикамер получить не удается.

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Стоит также выяснить, был ли составлен протокол об административном правонарушении. Административное задержание не может длиться более трех часов.

Что следует учесть перед подписанием документов

Не стоит подписывать документы, не прочитав их, даже если со стороны сотрудников ТЦК оказывается давление. Нужно внимательно проверить содержание каждого документа.

Если человек не согласен с действиями сотрудников ТЦК, в документе можно указать: "С содержанием не согласен", "Задержание проведено незаконно" или "Право на адвоката и юридическую помощь не было соблюдено".

Что нужно знать о ВВК

Перед принятием решения о призыве военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию. Если мужчину заставляют подписать мобилизационное распоряжение, хотя он фактически не прошел ВВК, следует указать на нарушение процедуры. Направление на ВВК должно быть зарегистрировано. Человек, получивший документ, должно поставить в журнале направлений свою подпись.

Куда обращаться с жалобой

Если близкие считают, что сотрудники ТЦК незаконно задержали мужчину, они могут обратиться на горячую линию Государственного бюро расследований. В таких действиях могут усматриваться признаки уголовного правонарушения, в частности незаконного лишения свободы. Также с жалобой можно обратиться в Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ. Если мужчину незаконно мобилизовали, решение ВВК и мобилизационное распоряжение можно обжаловать в суде.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Медиа Хаб" сообщал, что в Киеве пытались мобилизовать курьера. В сети распространили видео, на котором видно, как несколько мужчин силой пытаются затащить сотрудника Glovo. В полиции и ТЦК этот инцидент пока не комментировали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины писал, что в октябре женщины не подлежат призыву. Некоторые украинки должны состоять на учете. Несмотря на это, в армию они могут вступать только добровольно.