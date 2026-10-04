Що робити після доправлення до ТЦК та під час проходження ВЛК

Працівники ТЦК затримують чоловіка. Фото ілюстративне: actum.com.ua

Якщо чоловіка доправили до ТЦК з вулиці чи блокпоста, важливо знати свої права та не підписувати документи, не ознайомившись із ними. Доки телефон не вилучили, варто повідомити близьким своє місце перебування, а за можливості зафіксувати події на камеру та вимагати правничої допомоги.

Про це з посиланням на УНІАН, передає Новини.LIVE.

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Що робити після доправлення до ТЦК

У чоловіка не мають права забирати телефон. Якщо він ще має до нього доступ, варто скинути рідним або близьким геолокацію чи повідомити, до якого саме ТЦК його везуть, якщо ця інформація відома.

Також чоловік має право на адвоката або іншу правничу допомогу. Водночас на практиці адвокатів можуть не допустити до ТЦК.

Якщо є можливість, затримання варто зафільмувати. Працівники ТЦК теж мають носити увімкнені бодікамери, аби фіксувати процес оповіщення. Такі записи надалі можуть стати у пригоді адвокатам. Щоправда, за словами експертів, у багатьох випадках відео з бодікамер отримати не вдається.

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Варто також з'ясувати, чи склали протокол про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання не може тривати понад три години.

Що врахувати перед підписанням документів

Не варто підписувати документи, не прочитавши їх, навіть якщо є тиск із боку працівників ТЦК. Потрібно уважно перевірити зміст кожного документа.

Якщо людина не погоджується з діями працівників ТЦК, у документі можна зазначити: "Зі змістом не згоден", "Затримання проведено незаконно" або "Право на адвоката та правничу допомогу не було дотримано".

Що потрібно знати про ВЛК

Перед рішенням про призов військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію. Якщо чоловіка змушують підписати мобілізаційне розпорядження, хоча він фактично не пройшов ВЛК, варто вказати на порушення процедури. Направлення на ВЛК має бути зареєстроване. Людина, яка отримала документ, має поставити в журналі направлень свій підпис.

Куди звертатися зі скаргою

Якщо близькі вважають, що працівники ТЦК незаконно затримали чоловіка, вони можуть звернутися на гарячу лінію Державного бюро розслідувань. У таких діях можуть вбачати ознаки кримінального правопорушення, зокрема незаконного позбавлення волі. Також зі скаргою можна звернутися до Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. Якщо чоловіка незаконно мобілізували, рішення ВЛК та мобілізаційне розпорядження можна оскаржити в суді.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Медіа Хаб" повідомляв, що в Києві намагалися мобілізувати кур'єра. У мережі поширили відео, на якому видно, як декілька чоловіків силою намагаються силоміць затягнути працівника Glovo. У поліції та ТЦК цей інцидент поки що не коментували.

Також Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України писав, що в жовтні жінки не підлягатимуть призову. Деякі українки мають перебувати на обліку. Попри це, до війська вони можуть долучатися лише добровільно.