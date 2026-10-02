Кур’єра Glovo силою посадили в автомобіль для доставки до ТЦК

Кур'єри Glovo на вулиці Києва. Фото: Суспільне

У столиці України поширюється інформація про інцидент із кур’єром Glovo, якого кілька чоловіків силою намагалися затягнути в автомобіль. На опублікованих кадрах чоловік чинить опір тому, що відбувається. Автори повідомлень стверджують, що його нібито мали намір доправити до ТЦК. При цьому офіційного підтвердження цієї версії поки що немає.

Обставини події та особи учасників встановлюються, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Медіа Хаб".

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Конфлікт стався в столиці 2 жовтня. Точне місце події в повідомленнях не уточнюється, проте один із ресурсів пов’язує інцидент із київським районом "Оболонь". Інформація про те, хто саме намагався посадити кур’єра в автомобіль і на якій підставі, поки що відсутня.

Що відомо про можливу доставку до ТЦК

Версія про доставку чоловіка до територіального центру комплектування з’явилася у повідомленнях столичних ЗМІ. При цьому офіційних коментарів поліції, представників ТЦК або інших державних органів щодо конкретного епізоду на момент публікації не виявлено. Тому твердження про примусову доставку кур’єра до ТЦК поки що не можна вважати встановленим фактом.

Також не повідомляється, чи звертався кур’єр після конфлікту до правоохоронних органів або медичного закладу. Офіційні дані про можливі травми, затримання учасників або початок розслідування відсутні. Сама компанія Glovo в Україні продовжує роботу з кур’єрами через додаток та власний центр допомоги.

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