ДБР викрило схеми з даними військовозобов’язаних у ТЦК

Вилучені кошти в доларах США. Фото: ДБР

ДБР завершило розслідування двох кримінальних проваджень стосовно посадових осіб ТЦК та СП у Вінницькій області. Слідство вважає, що фігуранти без законних підстав змінювали відомості про військовозобов’язаних у державних реєстрах. Акти звинувачення направлено до суду.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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В одній зі справ фігурують начальник відділу Хмельницького районного ТЦК та його підлегла. За даними слідства, керівник через знайомих знаходив військовозобов’язаних і пропонував за 3 тисячі доларів прибрати інформацію про їх розшук. Після отримання грошей він доручав оператору внести зміни до системи без відповідних підстав. Керівника затримали під час отримання коштів, обидва фігуранти визнали провину.

Після викриття керівника понизили до рядового, а його підлеглу перевели в іншу військову частину. Керівнику висунуто звинувачення за частиною 3 статті 368 КК України, оператору — за частиною 1 статті 362 КК України.

В іншій справі йдеться про десятки записів у "Оберіг"

Друге провадження стосується колишнього начальника Могилів-Подільського районного ТЦК. Слідство встановило близько 50 випадків, коли до системи вносилися відомості про те, що військовозобов’язані нібито були мобілізовані та проходять службу. При цьому частина чоловіків перебувала в розшуку, а інші мали чинне бронювання. Після підготовки статистичної звітності внесені відомості поверталися до попереднього стану.

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Колишній керівник ТЦК своєї провини не визнає і вже звільнений зі служби в системі територіальних центрів комплектування. Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах за частиною 1 та частиною 3 статті 362 КК України. Максимальне покарання за зазначеними статтями передбачає до 10 років позбавлення волі. Остаточну оцінку діям обвинувачених має дати суд.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що зміниться для жінок у питанні військового обов’язку та мобілізації у жовтні 2026 року.

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