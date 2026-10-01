Чоловік, якого виключили з обліку, опинився на полігоні після візиту до ТЦК

Підготовка військовослужбовців. Фото: МВС України

Чоловіка з Тернополя, якого ще у 2000 році було визнано непридатним до військової служби та виключено з військового обліку, у вересні доставили до ТЦК, після чого його статус у реєстрі "Оберіг" змінився. При цьому приблизно за місяць до цього Міністерство оборони офіційно підтвердило актуальність відомостей про його виключення з обліку. Після зміни даних чоловіка мобілізували та направили на навчання на полігон.

Зараз його родина готує звернення до суду, а правоохоронні органи перевіряють обставини події, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "20 хвилин".

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Юрій Різник був виключений з військового обліку за станом здоров’я ще у 2000 році. За словами його дружини Вікторії Бойко, 18 вересня чоловіка зупинили співробітники ТЦК та поліції, незважаючи на наявність документів про виключення. Після доставки до ТЦК відомості в системі "Оберіг", як стверджує родина, змінили: чоловік отримав статус придатного до військової служби та мобілізованого. При цьому дружина заявляє, що нову військово-лікарську комісію він не проходив.

Документ Юрія Різника. Фото: скриншот

Міноборони раніше підтвердило чинний статус

У липні Різник звернувся до Міністерства оборони з проханням перевірити інформацію про його військовий облік. У відомстві провели перевірку та підтвердили, що відомості про виключення чоловіка з військового обліку є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також було зазначено, що ці дані є актуальними і не потребують додаткового внесення чи коригування.

Після вересневого інциденту родина звернулася до правоохоронних органів. За словами дружини, Юрій зараз перебуває на полігоні й проходить навчання, а родичі збирають документи для судового оскарження. ТЦК, за наявною інформацією, публічно не пояснив обставини зміни статусу чоловіка.

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Адвокат Олена Степанова, коментуючи ситуацію, рекомендувала громадянам, які мають звільнення від військового обліку, відстрочку або бронювання, регулярно перевіряти відомості в "Резерв+" та зберігати актуальний військово-обліковий документ. Вона також вважає, що в подібних випадках важливо мати документи, що підтверджують чинний статус на момент перевірки.

Остаточну оцінку законності дій посадових осіб мають дати компетентні органи та суд. Сім'я Різника має намір оскаржувати мобілізацію та зміну даних у реєстрі. Одночасно перевіряється, на якій підставі відомості про чоловіка були змінені після того, як Міноборони раніше підтвердило актуальність його виключення з військового обліку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що відомо щодо мобілізації жінок після появи інформації про її посилення вже з 1 жовтня 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співробітники ТЦК можуть проводити позапланові перевірки підприємств, на яких працюють військовозобов’язані українці. На порушників обліку чекають серйозні штрафи, це стосується й роботодавців.

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