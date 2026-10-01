Исключенный из учета мужчина оказался на полигоне после визита в ТЦК

Украинца, исключенного с воинского учета, отправили на полигон
Мужчину из Тернополя, который еще в 2000 году был признан непригодным к военной службе и исключен из воинского учета, в сентябре доставили в ТЦК, после чего его статус в реестре "Оберіг" изменился. При этом примерно за месяц до этого Министерство обороны официально подтвердило актуальность сведений о его исключении из учета. После изменения данных мужчину мобилизовали и направили на обучение на полигон.
Теперь его семья готовит обращение в суд, а правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "20 хвилин".
Юрий Ризник был исключен из воинского учета по состоянию здоровья еще в 2000 году. По словам его супруги Виктории Бойко, 18 сентября мужчину остановили сотрудники ТЦК и полиции, несмотря на наличие документов об исключении. После доставления в ТЦК сведения в системе "Оберіг", как утверждает семья, изменили: мужчина получил статус пригодного к военной службе и мобилизованного. При этом супруга заявляет, что новую военно-врачебную комиссию он не проходил.
Минобороны ранее подтвердило действующий статус
В июле Ризник обратился в Министерство обороны с просьбой проверить информацию о его воинском учете. В ведомстве провели проверку и подтвердили, что сведения об исключении мужчины из воинского учета присутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Также было указано, что эти данные актуальны и не требуют дополнительного внесения или корректировки.
После сентябрьского инцидента семья обратилась в правоохранительные органы. По словам супруги, Юрий сейчас находится на полигоне и проходит обучение, а родственники собирают документы для судебного обжалования. ТЦК, по имеющейся информации, публично обстоятельства изменения статуса мужчины не объяснил.
Адвокат Елена Степанова, комментируя ситуацию, рекомендовала гражданам, имеющим исключение из воинского учета, отсрочку или бронирование, регулярно проверять сведения в "Резерв+" и сохранять актуальный военно-учетный документ. Она также считает, что в подобных случаях важно иметь документы, подтверждающие действующий статус на момент проверки.
Окончательную оценку законности действий должностных лиц должны дать компетентные органы и суд. Семья Ризника намерена оспаривать мобилизацию и изменение данных в реестре. Одновременно проверяется, на каком основании сведения о мужчине были изменены после того, как Минобороны ранее подтвердило актуальность его исключения из воинского учета.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что известно о женской мобилизации после появления информации относительно ее усиления уже с 1 октября 2026 года.
Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ТЦК могут проводить внеплановые проверки предприятий, на которых трудятся военнообязанные украинцы. Нарушителей учета ждут серьезные штрафы, это касается и работодателей.