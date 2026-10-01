Исключенный из учета мужчина оказался на полигоне после визита в ТЦК

Подготовка военнослужащих. Фото: МВД Украины

Мужчину из Тернополя, который еще в 2000 году был признан непригодным к военной службе и исключен из воинского учета, в сентябре доставили в ТЦК, после чего его статус в реестре "Оберіг" изменился. При этом примерно за месяц до этого Министерство обороны официально подтвердило актуальность сведений о его исключении из учета. После изменения данных мужчину мобилизовали и направили на обучение на полигон.

Теперь его семья готовит обращение в суд, а правоохранительные органы проверяют обстоятельства произошедшего, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "20 хвилин".

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Юрий Ризник был исключен из воинского учета по состоянию здоровья еще в 2000 году. По словам его супруги Виктории Бойко, 18 сентября мужчину остановили сотрудники ТЦК и полиции, несмотря на наличие документов об исключении. После доставления в ТЦК сведения в системе "Оберіг", как утверждает семья, изменили: мужчина получил статус пригодного к военной службе и мобилизованного. При этом супруга заявляет, что новую военно-врачебную комиссию он не проходил.

Документ Юрия Ризныка. Фото: скриншот

Минобороны ранее подтвердило действующий статус

В июле Ризник обратился в Министерство обороны с просьбой проверить информацию о его воинском учете. В ведомстве провели проверку и подтвердили, что сведения об исключении мужчины из воинского учета присутствуют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Также было указано, что эти данные актуальны и не требуют дополнительного внесения или корректировки.

После сентябрьского инцидента семья обратилась в правоохранительные органы. По словам супруги, Юрий сейчас находится на полигоне и проходит обучение, а родственники собирают документы для судебного обжалования. ТЦК, по имеющейся информации, публично обстоятельства изменения статуса мужчины не объяснил.

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Адвокат Елена Степанова, комментируя ситуацию, рекомендовала гражданам, имеющим исключение из воинского учета, отсрочку или бронирование, регулярно проверять сведения в "Резерв+" и сохранять актуальный военно-учетный документ. Она также считает, что в подобных случаях важно иметь документы, подтверждающие действующий статус на момент проверки.

Окончательную оценку законности действий должностных лиц должны дать компетентные органы и суд. Семья Ризника намерена оспаривать мобилизацию и изменение данных в реестре. Одновременно проверяется, на каком основании сведения о мужчине были изменены после того, как Минобороны ранее подтвердило актуальность его исключения из воинского учета.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что известно о женской мобилизации после появления информации относительно ее усиления уже с 1 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники ТЦК могут проводить внеплановые проверки предприятий, на которых трудятся военнообязанные украинцы. Нарушителей учета ждут серьезные штрафы, это касается и работодателей.