Как с 1 октября 2026 года в Украине изменятся правила мобилизации женщин

Украинские военнослужащие-женщины. Иллюстративное фото: УНІАН

В Украине с 1 октября не планируют вносить изменения в правила мобилизации женщин. Принудительного призыва для гражданок Украины нет. Женщины могут поступать на военную службу только по собственному желанию — в таком случае они служат по контракту. Медики и фармацевты должны состоять на воинском учете, но это не означает, что их автоматически призовут на службу.

Об этом со ссылкой на "УНІАН" сообщает Новини.LIVE.

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Изменятся ли правила мобилизации женщин с 1 октября

Верховная Рада Украины еще в августе заявила, что мобилизация женщин не готовится и не рассматривается, а женщины поступают на службу в Силы обороны исключительно добровольно. С 1 октября никаких изменений касательно призыва гражданок Украины не предусматриваются. Женщины, как и раньше, будут проходить службу, только если сами этого захотят. Для добровольного поступления на военную службу необходимо пройти медицинский осмотр, собеседование и оформить соответствующие документы.

Кто из женщин должен состоять на воинском учете

Военный учет касается, в частности, женщин, которые получили медицинское или фармацевтическое образование и пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту. Для других профессий, связанных с военными специальностями, постановка на учет не является обязательным условием.

Что изменилось для женщин с медицинским образованием

Для женщин, получивших медицинское или фармацевтическое образование после 2025 года, действует отдельный порядок. После автоматической постановки на воинский учет они должны в течение 60 дней пройти медицинский осмотр, обновить данные и получить воинско-учетный документ.

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