Як з 1 жовтня 2026 року в Україні зміняться правила мобілізації жінок

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні з 1 жовтня не планують змінювати правила мобілізації жінок. Примусового призову для громадянок України немає. Жінки можуть долучатися до війська лише за власним бажанням — у такому разі вони служать за контрактом. Медики та фармацевти мають перебувати на військовому обліку, але це не означає, що їх автоматично призовуть на службу.

Про це з посиланням на "УНІАН" передає Новини.LIVE.

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Чи зміняться правила мобілізації жінок з 1 жовтня

Верховна Рада України ще в серпні заявила, що мобілізація жінок не готується і не розглядається, а жінки долучаються до Сил оборони виключно добровільно. З 1 жовтня жодних змін щодо призову громадянок України не передбачається. Жінки, як і раніше, проходитимуть службу, лише якщо самі цього захочуть. Для добровільного вступу до війська потрібно пройти медичний огляд, співбесіду та оформити відповідні документи.

Хто із жінок має перебувати на військовому обліку

Військовий облік стосується, зокрема, жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту та придатні до військової служби за станом здоров'я і віком. Для інших споріднених із військовими спеціальностями професій взяття на облік не є обов'язковою умовою.

Що змінилося для жінок із медичною освітою

Для жінок, які отримали медичну або фармацевтичну освіту після 2025 року, діє окремий порядок. Після автоматичного взяття на військовий облік вони мають протягом 60 днів пройти медичний огляд, оновити дані та отримати військово-обліковий документ.

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