Керівники кількох РТЦК вносили до реєстру "Оберіг" дані про фіктивних мобілізованих

Правоохоронці у службовому кабінеті одного з підозрюваних. Фото: Прокуратура України

П'ятеро посадовців РТЦК та СП зазначали неправдиву інформацію в реєстрі "Оберіг", завищуючи кількість мобілізованих. Серед підозрюваних чинний і колишній керівники двох РТЦК Закарпатської області, а також ексначальники двох РТЦК Чернівецької області та одного РТЦК Буковини. Слідство відносно фігурантів із Чернівецької області завершили — справу розгляне суд.

Про це 25 вересня повідомив Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Фіктивні дані про мобілізацію в "Оберезі"

За даними слідства, у період від грудня минулого року до лютого поточного року посадовці внесли до реєстру "Оберіг" інформацію про щонайменше 857 фіктивно мобілізованих чоловіків, серед яких були як ті, хто не з'являвся до військкомату, так і взагалі вигадані люди.

На Закарпатті таких випадків було 54: вісім в одному РТЦК і 46 в іншому. На Буковині масштаби порушення виявилися в рази більшими. Один із полковників вніс до "Оберега" дані про 631 людину, якої насправді не існує. Ще двоє екскерівників РТЦК оформили як мобілізованих 99 і 73 людей — до реєстру потрапили неіснуючі люди та чинні військові.

Дії представників військкомату кваліфікували як несанкціоновані операції з інформацією та службове підроблення (статті 362 і 366 Кримінального кодексу України).

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