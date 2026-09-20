Працівника ТЦК затримали у Дніпрі через отримання неправомірної вигоди 19 вересня

Внесення даних в базу "Оберіг". Фото: Армія.Інформ

У Дніпрі вчора у суботу, 19 вересня, був затриманий військовий територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Приводом стало отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

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Що сказали у ТЦК про затримання військового

"До уваги медіа та громадськості! 19.09.2026 затримано військовослужбовця РТЦК та СП міста Дніпра з приводу отримання неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровському ОТЦК та СП наголосили, що їх керівництво та особовий склад надають всебічну допомогу правоохоронцям та співпрацюють зі слідством. Окрім того, керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни.

"Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців", — резюмували у ТЦК.

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Пост Дніпропетровського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нардеп Олександр Качура закликав ліквідувати ТЦК. Він вважає, що територіальні центри комплектування треба ліквідувати та перейти на систему рекрутингу.

Також ми писали, що працівників ТЦК штрафують за не увімкненні бодікамери.