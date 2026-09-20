Обов'язок вмикати бодікамери: як суд карає працівників ТЦК

Працівники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: кадр з відео

Не лише військовозобов'язані громадяни отримують штрафи під час мобілізаційних заходів, а й самі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В Україні діє чітка вимога щодо обов'язкової відеофіксації процесу перевірки облікових документів та вручення повісток за допомогою бодікамер, ігнорування якої розцінюється як недбале ставлення до військової служби. Зокрема такий інцидент стався на Івано-Франківщині, де військовослужбовця ТЦК притягнули до адміністративної відповідальності через вимкнений нагрудний реєстратор.

Про це йдеться у судовому рішенні, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Працівники ТЦК та СП зобов'язані вмикати бодікамеру

Як вказано у матеріалах справи № 350/1307/26, інцидент трапився вранці 9 березня 2026 року на території села Брошнів-Осада Калуського району. Патрулюючи вулиці на службовому авто, поліцейський звернув увагу на чоловіка призовного віку та попрямував до нього.

Побачивши наближення правоохоронця та військових, перехожий кинувся навтьоки і сховався у підвалі одного з будинків. Поліцейський зупинив машину біля укриття втікача, після чого працівники ТЦК спустилися вниз для проведення ідентифікації. У цей момент старший солдат повинен був фіксувати процес на відео, однак його бодікамера залишилася вимкненою.

Під час судового засідання військовослужбовець повністю визнав свою провину в недбалому ставленні до виконання службових обов'язків.

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За результатами розгляду справи суддя визнав його винним. Тепер працівник ТЦК зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім основної суми стягнення, порушнику доведеться покрити витрати на судовий збір, який становить 665 гривень.

Новини.LIVE також інформували, що нещодавно суд у Полтаві скасував штраф у 25 500 гривень, який ТЦК виписав чоловікові за відмову від медогляду. Судді погодилися, що гнати людину на ВЛК одразу після доставлення до військкомату незаконно, адже військовозобов'язаному не дали часу зібрати довідки про хронічні хвороби.

Тим часом українці й далі часто отримують відмови у відстрочці. Але відмову комісії можна і треба оскаржувати через вищі інстанції або суд, особливо якщо є цілком законні підстави для відстрочки.