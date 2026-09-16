Суд скасував штраф ТЦК 25 500 грн за відмову від негайної ВЛК

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: Четверта влада

Київський районний суд Полтави скасував штраф у розмірі 25 500 гривень, який ТЦК наклав на чоловіка за нібито відмову від медкомісії. Судді визнали, що миттєве направлення на ВЛК після доставлення є незаконним, адже це фактичго позбавляє людину права зібрати необхідні довідки про свої хронічні хвороби.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на судовий вирок, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суд підтвердив право військовозобов'язаних на підготовку до ВЛК

Вимога негайно пройти ВЛК одразу після доставлення до військкомату є протиправною, оскільки позбавляє громадянина права на належну підготовку. Відповідний прецедент зафіксовано у рішенні Київського районного суду міста Полтави, який повністю скасував адміністративне стягнення з військовозобов'язаного.

Згідно з матеріалами справи "№ 552/1658/26" від 20 квітня 2026 року, чоловіка доставили до територіального центру комплектування і одразу запропонували пройти медичний огляд. Громадянин не заперечував проти самої процедури, однак пояснив, що хоче зробити це за своїм офіційним місцем перебування на військовому обліку. Свою позицію він аргументував необхідністю мати час для збору медичних документів, які б підтвердили наявність у нього хронічних захворювань.

Попри ці об'єктивні аргументи, керівник військкомату того ж дня склав постанову за частиною 3 статті 210-1 КУпАП. Посадовець звинуватив військовозобов'язаного у відмові від ВЛК та виписав йому максимальний штраф у розмірі 25 500 гривень. Не погодившись із таким рішенням, чоловік звернувся з позовом до суду, який став на його бік і скасував фінансове покарання.

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У своєму рішенні судді підкреслили, що відправляти особу на медкомісію день у день без попередження не можна. За висновком суду, якщо людину направляють на огляд відразу після доставлення до ТЦК, вона об'єктивно позбавлена будь-якої можливості підготувати документацію, яка може вплинути на кінцевий висновок лікарів.

У рішенні наголошується, що перед направленням на ВЛК громадянину обов'язково мають вручити відповідну повістку. Лише за такої умови військовозобов'язаний отримує реальний час для візиту до свого лікаря, отримання медичної карти, збору виписок та інших паперів, які відображають історію його хвороб.

Новини.LIVE повідомляли, що під час перевірки документів представники ТЦК зобов'язані мати при собі спеціальні службові посвідчення. Хоча в більшості випадків громадяни добровільно надають дані для звірки, трапляються й інциденти із силовим затриманням і доставленням до військкомату. Військові юристи дали поради, як діяти, якщо працівники ТЦК та СП перевищують повноваження.

Законодавство поклало на військовозобов'язаних невід'ємні обов'язки перед державою. Громадяни України зобов'язані своєчасно оновлювати персональні облікові дані, проходити військово-лікарську комісію та обов'язково мати при собі військово-обліковий документ під час виходу на вулицю.