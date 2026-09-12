Які правила та обов'язки діють для військовозобов'язаних в Україні

Група оповіщення перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: кадр із відео

Усі військовозобов'язані громадяни України мають чіткі обов'язки перед державою. Зокрема, йдеться про своєчасне оновлення даних, проходження медичних оглядів та постійне носіння при собі військово-облікових документів.

​Про це з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Які правила діють для військовозобов'язаних

Згідно з ​Конституцією України, захист країни є обов'язком кожного військовозобов'язаного громадянина. Через військову ситуацію в країні ці правила стали ще суворішими, а контроль за їх дотриманням посилився.

​За законом, кожен військовозобов'язаний мусить приходити до ТЦК та СП за повісткою для уточнення особистої інформації або проходження медичної комісії. Оновлювати свій стан здоров'я шляхом проходження ВЛК потрібно щорічно. Також необхідно завжди мати при собі паперовий чи електронний військовий документ і показувати його за першої вимоги працівників військкомату, поліції або прикордонників. У разі переїзду чи зміни інших важливих даних людина зобов'язана повідомити про це центр комплектування протягом семи днів. Усі ці вимоги спрямовані на те, щоб держава чітко розуміла наявні мобілізаційні резерви.