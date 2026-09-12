Какие правила и обязанности действуют для военнообязанных в Украине

Группа оповещения проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

Все военнообязанные граждане Украины имеют четкие обязанности перед государством. В частности, речь идет о своевременном обновлении данных, прохождении медицинских осмотров и постоянном ношении при себе военно-учетных документов.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Какие правила действуют для военнообязанных

Согласно Конституции Украины, защита страны является обязанностью каждого военнообязанного гражданина. В связи с военной ситуацией в стране эти правила стали еще более строгими, а контроль за их соблюдением усилился.

По закону каждый военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП по повестке для уточнения личных данных или прохождения медицинской комиссии. Обновлять данные о состоянии здоровья путем прохождения ВВК необходимо ежегодно. Также необходимо всегда иметь при себе бумажный или электронный военный документ и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции или пограничников. В случае переезда или изменения других важных данных человек обязан сообщить об этом в центр комплектования в течение семи дней. Все эти требования направлены на то, чтобы государство четко понимало имеющиеся мобилизационные резервы.