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Посещение ТЦК и документы: обязанности военнообязанных

Ua ru
12 сентября 2026 08:15
Какие правила и обязанности действуют для военнообязанных в Украине
Группа оповещения проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

Все военнообязанные граждане Украины имеют четкие обязанности перед государством. В частности, речь идет о своевременном обновлении данных, прохождении медицинских осмотров и постоянном ношении при себе военно-учетных документов.

Об этом со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Какие правила действуют для военнообязанных

Согласно Конституции Украины, защита страны является обязанностью каждого военнообязанного гражданина. В связи с военной ситуацией в стране эти правила стали еще более строгими, а контроль за их соблюдением усилился.

По закону каждый военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП по повестке для уточнения личных данных или прохождения медицинской комиссии. Обновлять данные о состоянии здоровья путем прохождения ВВК необходимо ежегодно. Также необходимо всегда иметь при себе бумажный или электронный военный документ и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции или пограничников. В случае переезда или изменения других важных данных человек обязан сообщить об этом в центр комплектования в течение семи дней. Все эти требования направлены на то, чтобы государство четко понимало имеющиеся мобилизационные резервы.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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