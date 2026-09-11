Хто із жінок в Україні може отримати штраф від ТЦК

Жінки та працівники ТЦК. Фото ілюстративне: legalist.com

В Україні жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту та за станом здоров’я придатні до служби, мають у визначених законом випадках перебувати на військовому обліку. За порушення правил, зокрема неоновлення даних або неявку за викликом без поважної причини, ТЦК може оштрафувати їх на 17 000–25 500 гривень.

Про це з посиланням на "Факти ICTV" передає Новини.LIVE.

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Кому із жінок потрібно стати на облік

Заклади профтехосвіти, коледжі та виші, які готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями, мають за два місяці до завершення навчання передати до ТЦК списки студенток.

На їхній підставі жінкам видають тимчасові посвідчення військовозобов’язаних. Протягом семи днів після отримання документа потрібно звернутися до ТЦК за місцем реєстрації або задекларованого проживання.

Там визначають придатність до служби за станом здоров’я, вносять інформацію до реєстру та видають постійний військово-обліковий документ.

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Якщо жінка має медичну або фармацевтичну освіту, але не має відповідного документа, про це ТЦК мають повідомити керівники установ, підприємств та організацій, де вона працює.

Ті, хто не працює, повинні самостійно звернутися до ТЦК.

За що жінці можуть призначити штраф

За словами адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, жінки з медичною або фармацевтичною освітою повинні виконувати вимоги військового законодавства, якщо відповідають установленим вимогам за віком і станом здоров’я.

Штраф можуть призначити, зокрема, за неповідомлення про зміну місця проживання, роботи чи сімейного стану, а також за неявку за викликом без поважної причини.

Відповідно до статті 210 КУпАП, сума штрафу становить 17–25,5 тисячі гривень.

Рішення ухвалює ТЦК. Штраф можуть призначити як за особистої присутності жінки, так і заочно, якщо її належним чином повідомили про необхідність з’явитися.

Чи означає це автоматичний призов

Наявність військово-облікового документа не означає автоматичного призову до війська. Жінки можуть служити у Силах оборони лише за власним бажанням.

Вони можуть самостійно підписати контракт і пройти базову військову підготовку, якщо відповідають вимогам за віком і станом здоров’я.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації повідомляв, що російська пропаганда поширює чутки про нібито підготовку примусової мобілізації жінок в Україні. Такі вкиди — фейк. Українки вступають до лав Сил оборони виключно добровільно.

Також Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Романа Костенка писав, що в Україні не запроваджуватимуть мобілізацію жінок. Українки можуть долучатися до війська, але лише за власним бажанням. Знижувати мобілізаційний вік теж не планують.