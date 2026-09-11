Кто из женщин в Украине может получить штраф от ТЦК

Женщины и сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: legalist.com

В Украине женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование и пригодные к службе по состоянию здоровья, в предусмотренных законом случаях должны состоять на воинском учете. За нарушение правил, в частности за не обновление данных или неявку по вызову без уважительной причины, ТЦК может оштрафовать их на 17 000–25 500 гривен.

Об этом со ссылкой на "Факты ICTV" сообщает Новини.LIVE.

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Кто из женщин должен встать на учет

Учреждения профессионально-технического образования, колледжи и вузы, которые готовят женщин по медицинским или фармацевтическим специальностям, должны за два месяца до окончания обучения передать в ТЦК списки студенток.

На их основании женщинам выдают временные удостоверения военнообязанных. В течение семи дней после получения документа необходимо обратиться в ТЦК по месту регистрации или заявленного места жительства.

Там определяют годность к службе по состоянию здоровья, вносят информацию в реестр и выдают постоянный военно-учетный документ.

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Если женщина имеет медицинское или фармацевтическое образование, но не имеет соответствующего документа, об этом ТЦК должны сообщить руководители учреждений, предприятий и организаций, где она работает.

Те, кто не работает, должны самостоятельно обратиться в ТЦК.

За что женщине могут назначить штраф

По словам адвоката юридической компании Riyako&partners Екатерины Анищенко, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны выполнять требования военного законодательства, если соответствуют установленным требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

Штраф может быть наложен, в частности, за несообщение об изменении места жительства, работы или семейного положения, а также за неявку по вызову без уважительной причины.

Согласно статье 210 КоАП, сумма штрафа составляет 17–25,5 тысячи гривен.

Решение принимает ТЦК. Штраф может быть наложен как в присутствии самой женщины, так и заочно, если её надлежащим образом уведомили о необходимости явиться.

Означает ли это автоматический призыв

Наличие военно-учетного документа не означает автоматического призыва в армию. Женщины могут служить в Силах обороны только по собственному желанию.

Они могут самостоятельно подписать контракт и пройти базовую военную подготовку, если соответствуют требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации сообщал, что российская пропаганда распространяет слухи о якобы готовящейся принудительной мобилизации женщин в Украине. Такие утки — фейк. Украинки вступают в ряды Сил обороны исключительно добровольно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Романа Костенко писал, что в Украине не будут вводить мобилизацию женщин. Украинки могут вступать в армию, но только по собственному желанию. Снижать мобилизационный возраст тоже не планируют.