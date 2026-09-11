Кому можна подавати на відстрочку від мобілізації онлайн

Перевірка ВОД на відстрочку. Фото: колаж Новини.LIVE

Щоб отримати відстрочку від мобілізації, українцям уже не потрібно йти в ТЦК та СП особисто. Зокрема, це вже можна зробити через ЦНАП, а деяким навіть через застосунок "Резерв+", який нині підтримує 12 категорій для онлайн-подачі заяв. Та щоб мати таку можливість, необхідне перебувати на військовому обліку та наявність усіх підтверджуючих на це документів, оскільки статус не надається автоматично.

На цьому наголосили в пресслужбі Харківського ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Хто має право на подачу запиту на відстрочку без ЦНАП та ТЦК

Отримана відстрочка не означає повного списання з армії, бо це лише тимчасова пауза, яка дозволяє не виконувати військовий обов'язок на певний період.

Станом на сьогодні військовозобов'язані мають вибір, як саме подати відстрочку: подавати папери фізично через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або скористатися цифровим форматом. Застосунок "Резерв+" уже дозволяє оформити все дистанційно.

Наразі функціонал електронних відстрочок відкритий для 12 різних категорій громадян:

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особи з інвалідністю;

люди, визнані тимчасово непридатними до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки повнолітньої дитини, яка має І чи ІІ групу інвалідності;

особи, чий чоловік або дружина мають І чи ІІ групу інвалідності;

військовозобов'язані, які мають матір або батька із І чи ІІ групою інвалідності;

чоловіки та жінки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів професійної та вищої освіти;

Цей перелік не є остаточним і розширюватиметься. Наразі Міністерство оборони проводить бета-тестування нової послуги, яка дозволить дистанційно отримувати відстрочку вчителям та іншим педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

В кого автоматично подовжується відстрочка

Для тих, хто вже має чинну відстрочку, можливе автоматичне її подовження. Але така опція спрацьовує для громадян, чиї підстави не змінюються з плином часу. При цьому дуже важливо, щоб потрібна для цього підтвердження інформація могла бути знайдена та верифікована в держреєстрах. Щойно система успішно перевірить дані та подовжить дію статусу, користувач тут же отримає сповіщення безпосередньо у застосунку "Резерв+".

Новини.LIVE повідомляли, що роботодавці зобов'язані сповіщати про виклики до ТЦК та СП навіть дистанційних працівників. За законом компанія має лише три дні, щоб скласти офіційний наказ про оповіщення, надіслати його працівнику разом із повісткою рекомендованим листом і надати письмовий звіт до ТЦК.

Тим часом статус батька трьох дітей або посвідчення багатодітної родини ще не гарантує автоматичної відстрочки. Зокрема ТЦК та СП регулярно відмовляють розлученим чоловікам, адже потрібні докази утримання дітей, особливо, якщо хтось з малечі не кровний.