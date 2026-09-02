ТЦК відмовляє у відстрочці багатодітним батькам: пояснення юриста

Оформлення відстрочки в застосунку Резерв+ для багатодітного чоловіка. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність посвідчення багатодітної сім'ї або трьох дітей ще не є безумовною підставою для відстрочки від мобілізації. В Україні ТЦК часто відмовляють розлученим батькам. Найлегше нині оформити таку відстрочку можуть чоловіки, які не розривали шлюб та є кровними батьками своїм дітям.

Як діє урядова постанова № 560 та що робити чоловікам, чиї діти народилися за кордоном пояснив юрист Євген Филипець, цитує Новини.LIVE.

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Коли ТЦК не відмовляє у відстрочці багатодітним

Євген Филипець наголосив, що зараз найменше проблем із законодавством мають чоловіки, які перебувають в офіційному шлюбі та записані біологічними батьками трьох дітей у їхніх свідоцтвах про народження.

Вони можуть оформити відстрочку дистанційно, скориставшись функціоналом застосунку "Резерв+". Проте цей застосунок дуже дає збій, якщо родина виїхала з України і діти народилися за кордоном. Через відсутність вітчизняних свідоцтв про народження державні реєстри не підтягують необхідну інформацію. У такому разі онлайн-оформлення стає неможливим, і батькові доводиться особисто повертатися в Україну для подачі паперової заяви через ЦНАП.

ТЦК відмовляє у відстрочці розлученим чоловікам

Значно складнішою є ситуація для чоловіків, які розлучилися, але мають трьох спільних дітей із колишньою дружиною. Постанова Кабінету Міністрів № 560 висуває до цієї категорії жорсткі вимоги. Навіть якщо особа офіційно вписана у свідоцтва про народження, для отримання відстрочки необхідно надати договір із матір'ю про участь батька у вихованні.

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Филипець зазначає, що на практиці жінки часто зловживають своїм становищем і відмовляються підписувати такі документи. До того ж закон не дає чіткого визначення поняттю "виховання", залишаючи простір для маніпуляцій щодо того, чи вимагаються щоденні контакти та соціальні зв'язки. Додатковою вимогою для розлучених є надання довідки від виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Що робити чоловікам, які виховують трьох та більше нерідних дітей

Найбільші юридичні перепони чекають на чоловіків, які у новому шлюбі виховують дітей дружини від попередніх стосунків. Навіть за умови спільного проживання, оплати комунальних послуг, навчання та лікування пасинків чи патчерок, ТЦК не визнає таке посвідчення багатодітності достатньою підставою для відстрочки.

Якщо у цих дітей є живий біологічний батько, який не позбавлений прав, не визнаний зниклим безвісти чи померлим, вітчиму доведеться доводити факт утримання родини в суді.

Адвокат попереджає, що прямі позови проти ТЦК щодо відмови у відстрочці є "дорогою в нікуди". Спроби встановити факт утримання через суд часто блокуються через наявність спору про право. Тим більше, якщо біологічний батько живий — виграти таку справу майже неможливо, бо потрібно детально зібрати усі можливі докази.

Юрист також звертає увагу на різницю між юридичними термінами. Категорія "утримання" застосовується до забезпечення трьох дітей або повнолітньої дитини з інвалідністю, тоді як термін "виховання" стосується дітей, які мають інвалідність чи тяжкі захворювання. Це розмежування впливає на підходи комісій до розгляду документів.

Водночас місце реєстрації дітей жодним чином не допомагає при оформленні відстрочки, оскільки додаток до постанови № 560 містить вичерпний перелік паперів.

"Для самої оформлення відстрочки цього не достатньо, адже в певному додатку до 560 постанови Кабіну чітко визначено перелік документів, які подаються для оформлення відстрочки. Чи достатньо рішення суду про встановлення місця проживання дитини з вами для того, аби оформити відстрочку? На жаль, цього теж не достатньо, адже потрібно довести факт утримання і увага самостійного виховання дитини, якщо ви розлучені. В такому випадку матір, якщо вона не бере участь у вихованні дитини, а факт підтвердженого самостійного виховання є за вами, то й також супровідним питанням є позбавлення батьківських прав для другого з подружжя", — пояснив Євген Филипецьь.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що статус єдиного опікуна через загибель матері гарантує батькові захист від мобілізації виключно до досягнення дитиною повноліття. Але очне навчання сина чи доньки у виші після 18 років не продовжує дію цієї норми, навіть якщо дитині потрібна допомога й надалі. Тож чоловікові доведеться шукати інші юридичні підстави для відтермінування служби.

Деяким категоріям військовозобов'язаних суттєво змінили маршрут оформлення відстрочки: замість візиту до ТЦК їм тепер достатньо звернутися виключно до найближчого ЦНАПу. Відтак обов'язок особисто відвідувати ТЦК для 15 категорій громадян уже повністю скасували.