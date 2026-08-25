Відстрочка для батька-одинака: чи впливає денне навчання дитини при повнолітті

Працівники ТЦК та СП. Фото: Чернівецький ОТЦК та СП

Смерть матері та статус єдиного опікуна дають чоловікові відстрочку від служби лише до 18-річчя дитини. Навіть якщо напівсирота продовжує здобувати освіту на денному відділенні, батько втрачає захист від ТЦК і буде повинен шукати інші законні підстави для уникнення призову.

Таку інформацію на запит громадянина дав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Що буде з відстрочкою батька-одинака після досягнення повноліття дитини

Той факт, що дитина-напівсирота здобуває освіту на денній формі у коледжі чи університеті, жодним чином не впливає на мобілізаційний статус її єдиного з батьків після настання повноліття.

Чоловіки, які самотужки виховують дітей через смерть дружини, часто помилково вважають, що навчання сина чи доньки та потреба у їх підтримці на цей час автоматично продовжує їхню власну відстрочку від призову. Проте українське законодавство не містить жодних норм, які б дозволяли батьку уникати служби через освітній процес його повнолітніх дітей. Вступ до навчального закладу захищає від мобілізації самого студента, але не його опікуна.

Юридичне підґрунтя цієї ситуації чітко прописане у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Як зазначає юрист Владислав Дерій, право не йти до війська дійсно надається жінкам та чоловікам, які самостійно виховують дитину внаслідок смерті другого з подружжя. Однак ця норма має суворе вікове обмеження.

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"Як тільки дитині виповнюється 18 років, вона юридично стає повнолітньою", — пояснює правозахисник.

З моменту святкування 18-річчя законна підстава для звільнення батька від служби повністю припиняє свою дію. Зберегти цей статус неможливо ані довідками з коледжу, ані підтвердженням денної форми навчання.

Після настання повноліття дитини такий чоловік підлягає призову до лав Збройних Сил на загальних умовах. За словами Дерія, для уникнення мобілізації батькам повнолітніх напівсиріт доведеться шукати інші передбачені законом підстави. Одним із таких легальних варіантів може стати оформлення бронювання, якщо чоловік працевлаштований на підприємстві, визнаному критично важливим для держави.

Новини.LIVE писали раніше, що людям, які мають відстрочку, може прийти сповіщення у Резерв+ про розшук. Ігнорувати таке повідомлення категорично не рекомендовано, адже можна отримати як штраф так і бути силоміць доставленим до військкомату.

Також в Україні раніше діяла інша гранична норма віку для призову. Юристка Віра Тарасенко пояснила, чи можна списатися з обліку, якщо ця гранична норма настала задовго до повномасштабного вторгнення.