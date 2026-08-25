Отсрочка для отца-одиночки: влияет ли дневное обучение ребенка на достижение им совершеннолетия

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Черновицкий ОТЦК и СП

Смерть матери и статус единственного опекуна дают мужчине отсрочку от службы только до достижения ребенком 18-летнего возраста. Даже если полусирота продолжает получать образование на дневном отделении, отец теряет защиту от ТЦК и будет вынужден искать другие законные основания для уклонения от призыва.

Такую информацию по запросу гражданина предоставил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что будет с отсрочкой отца-одиночки после достижения ребенком совершеннолетия

Тот факт, что ребенок-полусирота получает образование на дневной форме обучения в колледже или университете, никоим образом не влияет на мобилизационный статус его единственного родителя после достижения им совершеннолетия.

Мужчины, которые в одиночку воспитывают детей из-за смерти жены, часто ошибочно полагают, что обучение сына или дочери и необходимость в их содержании на данный момент автоматически продлевают их собственную отсрочку от призыва. Однако украинское законодательство не содержит никаких норм, которые позволяли бы отцу избегать службы в связи с обучением его совершеннолетних детей. Поступление в учебное заведение защищает от мобилизации самого студента, но не его опекуна.

Юридическая основа этой ситуации четко прописана в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Как отмечает юрист Владислав Дерий, право не идти в армию действительно предоставляется женщинам и мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка вследствие смерти второго из супругов. Однако эта норма имеет строгое возрастное ограничение.

Читайте также:

"Как только ребенку исполняется 18 лет, он юридически становится совершеннолетним", — объясняет правозащитник.

С момента празднования 18-летия законное основание для освобождения отца от службы полностью теряет силу. Сохранить этот статус невозможно ни справками из колледжа, ни подтверждением дневной формы обучения.

После достижения ребенком совершеннолетия такой мужчина подлежит призыву в Вооруженные Силы на общих условиях. По словам Дерия, чтобы избежать мобилизации, родителям совершеннолетних полусирот придется искать другие предусмотренные законом основания. Одним из таких легальных вариантов может стать оформление отсрочки, если мужчина трудоустроен на предприятии, признанном критически важным для государства.

Новини.LIVE ранее писали, что людям, имеющим отсрочку, может прийти уведомление в Резерв+ о розыске. Игнорировать такое сообщение категорически не рекомендуется, ведь можно получить как штраф, так и быть силой доставленным в военкомат.

Также в Украине ранее действовал другой предельный возраст для призыва. Юрист Вера Тарасенко объяснила, можно ли списаться с учета, если этот предельный возраст наступил задолго до полномасштабного вторжения.