Оформлена відстрочка: чому виникає розшук у Резерв+

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Поява сповіщення "Вас розшукує ТЦК" у мобільному застосунку "Резерв+" може трапитися навіть з тими, хто має оформлену чинну відстрочку. Таке повідомлення свідчить про фіксацію правопорушення з боку військовозобов'язаного. Відомство має право ініціювати навіть примусову доставку громадянина для складання протоколу й у випадку, якщо людина має чинний статус, що звільняє від призову.

Таке роз'яснення надало Міністерство оборони України, яке передає Новини.LIVE.

Чому при наявній відстрочці ТЦК може подати в розшук

Поява у мобільному застосунку "Резерв+" позначки "Вас розшукує ТЦК" свідчить про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки офіційно зафіксував факт порушення правил військового обліку. Після реєстрації цього правопорушення ТЦК та СП направляє відповідний запит до органів Національної поліції України, аби правоохоронці розшукали та доставили громадянина до військкомату для подальшого складання адміністративного протоколу.

Наявність чинної відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації не гарантує захисту від подібного статусу в системі. Наданий особі такий статус відстрочки автоматично не скасовує її відповідальності за недотримання встановлених норм та обов'язків щодо ведення військового обліку.

Якщо військовозобов'язаний вважає внесене до електронної бази повідомлення про розшук помилковим або не погоджується з такою позицією органів військового управління, йому необхідно особисто звернутися для з'ясування обставин до свого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Як повідомляв раніше Новини.LIVE, безпідставне внесення військовозобов'язаного до баз розшуку ТЦК підлягає офіційному оскарженню. Юристи наголошують: якщо очевидних порушень з боку громадянина не було, таке рішення можна скасувати через подання відповідних скарг до вищих інстанцій або в судовому порядку.

Оформивши відстрочку від призову, громадянин отримує законне право не проходити військово-лікарську комісію. Спроби ТЦК оштрафувати за відмову від медогляду в цей період є неправомірними.