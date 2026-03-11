Відео
Головна ТЦК Як скасувати розшук ТЦК, накладений без причини

Як скасувати розшук ТЦК, накладений без причини

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 00:30
Скасування розшуку ТЦК - як зробити, інструкція
"Резерв+" у деяких випадках може повідомити про розшук ТЦК без очевидних причин. Фото: Новини.LIVE, "Сфера-ТВ". Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук без якихось очевидних причин, він може оскаржити таке рішення територіального центру комплектування. Юристи пояснили, як саме це зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Розшук ТЦК без повісток і штрафів

Територіальний центр комплектування має право оголосити того чи іншого військовозобов’язаного громадянина у розшук. Причиною оголошення у розшук є порушення правил військового обліку чи процесу загальної мобілізації.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що ТЦК оголосив його у розшук. При цьому, наголосив чоловік, повістка йому не приходила, штрафу у "Резерв+" немає і не пояснена причина розшуку.

Громадянин поцікавився, чому так відбувається і як йому вирішити цю ситуацію. "Ситуація, коли в застосунку "Резерв+" з’являється статус "у розшуку" без видимих причин (штрафів чи отриманих повісток), зараз трапляється досить часто", — визнав у коментарі до цієї ситуації юрист Владислав Дерій.

Як знятися із незрозумілого розшуку

Юрист пояснив, що треба робити громадянину, аби скасувати такий розшук. "Зайдіть на поштове відділення за місцем реєстрації, запитайте, чи не було рекомендованих листів від ТЦК", — порадив Дерій.

Після цього, підкреслив юрист, треба подати електронний запит до ТЦК з вимогою пояснити причини внесення до бази розшуку. "Це безпечніше, ніж йти особисто, якщо Ви не маєте відстрочки", — пояснив Владислав Дерій.

Існує ще один варіант вирішення проблеми, зазначив правник. "Спробуйте написати в підтримку "Резерв+" (через чат-бот у Telegram/Viber), іноді вони можуть підказати, чи це не системний збій", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, якщо ТЦК оголосив його у розшук перед перебронюванням.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук ТЦК в період перебронювання, оформити нову бронь без зняття з розшуку неможливо. Юристи пояснили, які варіанти вирішення цієї проблеми існують на практиці.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго може тривати розшук від ТЦК.

Розшук порушника правил військового обліку, підкреслили юристи, не може тривати вічно, він має певні часові рамки. Але для того, аби розшук припинився, сам громадянин має нагадати ТЦК про спливання термінів розшуку, вказаних у відповідному українському кодексі.

скарги ТЦК та СП військовозобов'язані розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
