Скасування розшуку ТЦК - як зробити, інструкція

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук без якихось очевидних причин, він може оскаржити таке рішення територіального центру комплектування. Юристи пояснили, як саме це зробити.

Розшук ТЦК без повісток і штрафів

Територіальний центр комплектування має право оголосити того чи іншого військовозобов’язаного громадянина у розшук. Причиною оголошення у розшук є порушення правил військового обліку чи процесу загальної мобілізації.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який розповів, що ТЦК оголосив його у розшук. При цьому, наголосив чоловік, повістка йому не приходила, штрафу у "Резерв+" немає і не пояснена причина розшуку.

Громадянин поцікавився, чому так відбувається і як йому вирішити цю ситуацію. "Ситуація, коли в застосунку "Резерв+" з’являється статус "у розшуку" без видимих причин (штрафів чи отриманих повісток), зараз трапляється досить часто", — визнав у коментарі до цієї ситуації юрист Владислав Дерій.

Як знятися із незрозумілого розшуку

Юрист пояснив, що треба робити громадянину, аби скасувати такий розшук. "Зайдіть на поштове відділення за місцем реєстрації, запитайте, чи не було рекомендованих листів від ТЦК", — порадив Дерій.

Після цього, підкреслив юрист, треба подати електронний запит до ТЦК з вимогою пояснити причини внесення до бази розшуку. "Це безпечніше, ніж йти особисто, якщо Ви не маєте відстрочки", — пояснив Владислав Дерій.

Існує ще один варіант вирішення проблеми, зазначив правник. "Спробуйте написати в підтримку "Резерв+" (через чат-бот у Telegram/Viber), іноді вони можуть підказати, чи це не системний збій", — наголосив Дерій.

