Права ТЦК під час перевірки документів - коли можуть фотографувати

Військовозобов’язані громадяни мусять пред’явити документи представникам групи оповіщення ТЦК. Ті ж, у свою чергу, можуть фотографувати ці документи, за одним винятком.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Законність процесу фотофіксації

У процесі загальної мобілізації одну із основних ролей відіграють так звані групи оповіщення ТЦК. До них входять як представники територіальних центрів комплектування, так і поліцейські.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин з питанням про повноваження членів групи оповіщення. Чоловік поцікавився, чи можуть вони фотографувати документи військовозобов’язаного під час процесу перевірки.

"Так, представник ТЦК має право робити фото та відеофіксацію при перевірці документів", — наголосив адвокат Юрій Айвазян. Він підкреслив, що такі ж права мають поліцейські, які працюють в групі оповіщення ТЦК.

Коли документ не можна фотографувати

Айвазян пояснив, що таке право надається представниками групи оповіщення ТЦК постановою Кабінету міністрів №560. "Під час перевірки військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відео фіксації", — наголосив юрист.

Разом з тим, додав Юрій Айвазян, існують варіанти, коли навіть представники ТЦК чи поліцейські не матимуть права фотографувати документи військовозобов’язаних. Це залежить від статусу цих військовозобов’язаних.

"У разі коли під час перевірки військово-облікового документа встановлено, що особа перебуває на військовому обліку в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи розвідувальних органах, процес фото- і відеофіксації пред’явлення такими особами документів не здійснюється", — зазначив адвокат.

