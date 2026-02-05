Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Затримання групою оповіщення ТЦК — кого мають повідомити

Затримання групою оповіщення ТЦК — кого мають повідомити

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 00:30
Адмінзатримання ТЦК - кого із родичів затриманого мають повідомити
Процес адміністративного затримання. Фото: "Поради юриста"

Група оповіщення територіального центру комплектування має право за допомогою представника Нацполіції затримати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому поліцейський обов’язок повідомити про затримання громадянина — і кому саме він має про це повідомити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Адміністративне затримання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли особу, яка перебуває на військовому обліку, можуть затримати на вулиці.

Також чоловік запитав, чи мають бути повідомлені при цьому родичі затриманого.

"У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Інформування родичів затриманого — теорія та практика

Юрист зазначив, що інформування родини затриманого є обов’язком представників Нацполіції.

"Згідно статті 261 КУпАП, під час затримання повинен бути складений протокол, поліцейські повинні повідомити Ваших родичів та Вашого правозахисника (або центр безоплатної правової допомоги)", — підкреслив Дерій.

Та у реальному житті, визнав юрист, ситуація відрізняється від того, що вимагає законодавство.

"На жаль, на практиці, взагалі нікого не повідомляють", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли затримання групою оповіщення територіального центру комплектування є законним.

Додамо, ми повідомляли про те, кого група оповіщення ТЦК не має права затримувати.

родина повідомлення ТЦК та СП Нацполіція затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації