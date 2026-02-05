Адмінзатримання ТЦК - кого із родичів затриманого мають повідомити

Процес адміністративного затримання. Фото: "Поради юриста"

Група оповіщення територіального центру комплектування має право за допомогою представника Нацполіції затримати військовозобов’язаного громадянина. Юристи пояснили, чи має при цьому поліцейський обов’язок повідомити про затримання громадянина — і кому саме він має про це повідомити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Адміністративне затримання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли особу, яка перебуває на військовому обліку, можуть затримати на вулиці.

Також чоловік запитав, чи мають бути повідомлені при цьому родичі затриманого.

"У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Інформування родичів затриманого — теорія та практика

Юрист зазначив, що інформування родини затриманого є обов’язком представників Нацполіції.

"Згідно статті 261 КУпАП, під час затримання повинен бути складений протокол, поліцейські повинні повідомити Ваших родичів та Вашого правозахисника (або центр безоплатної правової допомоги)", — підкреслив Дерій.

Та у реальному житті, визнав юрист, ситуація відрізняється від того, що вимагає законодавство.

"На жаль, на практиці, взагалі нікого не повідомляють", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли затримання групою оповіщення територіального центру комплектування є законним.

Додамо, ми повідомляли про те, кого група оповіщення ТЦК не має права затримувати.