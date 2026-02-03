Відео
Яку інформацію отримує ТЦК після встановлення "Резерв+"

Яку інформацію отримує ТЦК після встановлення "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 21:40
Резерв+ і ТЦК - інформація для територіального центру комплектування
Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE

Встановлення мобільного застосунку "Резерв+" не впливає на можливість накладення штрафу з боку ТЦК. Юристи пояснили, яку інформацію після встановлення "Резерв+" на смартфон військовозобов’язаного отримає територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Читайте також:

"Резерв+" — це червона лампочка чи ні

До юристів звернувся громадянин, який планує встановити собі на смартфон застосунок "Резерв+", аби отримати електронний військово-обліковий документ.

Чоловік поцікавився, чи отримає ТЦК повідомлення про встановлення ним "Резерв+", і чи не спровокує це виставлення штрафу.

"Наявність у Вас "Резерв+" жодним чином не впливає на наявність / відсутність у Вас штрафу. Це Ваше вікно доступу до баз даних держави. Червона лампочка не загорається, коли Ви встановили його", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Ярослав Турчин.

Яку інформацію все ж отримає ТЦК

Юрист додав, що така ж ситуація — і з застосунком "Дія".

"Він не зберігає дані. Це лише особистий доступ людини до даних реєстрів і баз, які є у держави та які держава при бажанні привідкриває громадянам", — підкреслив Турчин.

Втім, визнав адвокат, деякі дані все ж територіальний центр комплектування отримує.

"Хоча, звісно, інформація щодо примусового уточнення даних надходить до ТЦК при встановленні "Резерв+", адже без цього увійти в "Резерв+" технічно неможливо", — визнав Ярослав Турчин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому у "Резерв+" не показує чинне бронювання працівника критично важливого підприємства.

Додамо, ми повідомляли про те, чим може обернутися відсутність у "Резерв+" військово-облікової спеціальності.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
