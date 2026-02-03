Резерв+ і ТЦК - інформація для територіального центру комплектування

Яку інформацію отримує ТЦК після встановлення "Резерв+"
Встановлення мобільного застосунку "Резерв+" не впливає на можливість накладення штрафу з боку ТЦК. Юристи пояснили, яку інформацію після встановлення "Резерв+" на смартфон військовозобов’язаного отримає територіальний центр комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.
"Резерв+" — це червона лампочка чи ні
До юристів звернувся громадянин, який планує встановити собі на смартфон застосунок "Резерв+", аби отримати електронний військово-обліковий документ.
Чоловік поцікавився, чи отримає ТЦК повідомлення про встановлення ним "Резерв+", і чи не спровокує це виставлення штрафу.
"Наявність у Вас "Резерв+" жодним чином не впливає на наявність / відсутність у Вас штрафу. Це Ваше вікно доступу до баз даних держави. Червона лампочка не загорається, коли Ви встановили його", — наголосив у коментарі громадянину адвокат Ярослав Турчин.
Яку інформацію все ж отримає ТЦК
Юрист додав, що така ж ситуація — і з застосунком "Дія".
"Він не зберігає дані. Це лише особистий доступ людини до даних реєстрів і баз, які є у держави та які держава при бажанні привідкриває громадянам", — підкреслив Турчин.
Втім, визнав адвокат, деякі дані все ж територіальний центр комплектування отримує.
"Хоча, звісно, інформація щодо примусового уточнення даних надходить до ТЦК при встановленні "Резерв+", адже без цього увійти в "Резерв+" технічно неможливо", — визнав Ярослав Турчин.
