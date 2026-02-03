Видео
Главная ТЦК Какую информацию получает ТЦК после установки "Резерв+"

Какую информацию получает ТЦК после установки "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 21:40
Резерв+ и ТЦК - информация для территориального центра комплектования
Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

Установка мобильного приложения "Резерв+" не влияет на возможность наложения штрафа со стороны ТЦК. Юристы объяснили, какую информацию после установки "Резерв+" на смартфон военнообязанного получит территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

К юристам обратился гражданин, который планирует установить себе на смартфон приложение "Резерв+", чтобы получить электронный военно-учетный документ.

Мужчина поинтересовался, получит ли ТЦК сообщение об установке им "Резерв+", и не спровоцирует ли это выставление штрафа.

"Наличие у Вас "Резерв+" никоим образом не влияет на наличие/отсутствие у Вас штрафа. Это Ваше окно доступа к базам данных государства. Красная лампочка не загорается, когда Вы установили его", — отметил в комментарии гражданину адвокат Ярослав Турчин.

Какую информацию все же получит ТЦК

Юрист добавил, что такая же ситуация — и с приложением "Дія".

"Оно не сохраняет данные. Это лишь личный доступ человека к данным реестров и баз, которые есть у государства и которые государство при желании приоткрывает гражданам", — подчеркнул Турчин.

Впрочем, признал адвокат, некоторые данные все же территориальный центр комплектования получает.

"Хотя, конечно, информация о принудительном уточнении данных поступает в ТЦК при установлении "Резерв+", ведь без этого войти в "Резерв+" технически невозможно", — признал Ярослав Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, почему в "Резерв+" не показывает действующее бронирование работника критически важного предприятия.

Добавим, мы сообщали о том, чем может обернуться отсутствие в "Резерв+" военно-учетной специальности.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
