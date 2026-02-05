Админзадержание ТЦК - кого из родственников задержанного должны уведомить

Процесс административного задержания. Фото: "Поради юриста"

Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право с помощью представителя Нацполиции задержать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, имеет ли при этом полицейский обязанность сообщить о задержании гражданина — и кому именно он должен об этом сообщить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Административное задержание

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда лицо, состоящее на воинском учете, могут задержать на улице.

Также мужчина спросил, должны ли быть уведомлены при этом родственники задержанного.

"В случае отказа проследовать в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Информирование родственников задержанного — теория и практика

Юрист отметил, что информирование семьи задержанного является обязанностью представителей Нацполиции.

"Согласно статье 261 КУоАП, при задержании должен быть составлен протокол, полицейские должны сообщить Вашим родственникам и Вашему правозащитнику (или центр бесплатной правовой помощи)", — подчеркнул Дерий.

Но в реальной жизни, признал юрист, ситуация отличается от того, что требует законодательство.

"К сожалению, на практике, вообще никого не уведомляют", — резюмировал Владислав Дерий.

