Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Задержание группой оповещения ТЦК — кого должны уведомить

Задержание группой оповещения ТЦК — кого должны уведомить

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 00:30
Админзадержание ТЦК - кого из родственников задержанного должны уведомить
Процесс административного задержания. Фото: "Поради юриста"

Группа оповещения территориального центра комплектования имеет право с помощью представителя Нацполиции задержать военнообязанного гражданина. Юристы объяснили, имеет ли при этом полицейский обязанность сообщить о задержании гражданина — и кому именно он должен об этом сообщить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Административное задержание

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда лицо, состоящее на воинском учете, могут задержать на улице.

Также мужчина спросил, должны ли быть уведомлены при этом родственники задержанного.

"В случае отказа проследовать в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Информирование родственников задержанного — теория и практика

Юрист отметил, что информирование семьи задержанного является обязанностью представителей Нацполиции.

"Согласно статье 261 КУоАП, при задержании должен быть составлен протокол, полицейские должны сообщить Вашим родственникам и Вашему правозащитнику (или центр бесплатной правовой помощи)", — подчеркнул Дерий.

Но в реальной жизни, признал юрист, ситуация отличается от того, что требует законодательство.

"К сожалению, на практике, вообще никого не уведомляют", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, когда задержание группой оповещения территориального центра комплектования является законным.

Добавим, мы сообщали о том, кого группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать.

семья сообщения ТЦК и СП Нацполиция задержание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации