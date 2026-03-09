ТЦК проверяет документы - когда могут делать фото

Военно-учетные документы и их проверка. Фото: "Четверта влада", InformWeek. Коллаж: Новини.LIVE

Полномочия группы оповещения ТЦК распространяются, в частности, на процесс фотофиксации документов военнообязанных. Впрочем, существует категория граждан, чьи документы фотографировать запрещено.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Законно ли фотографировать документы

В процессе всеобщей мобилизации одну из основных ролей играют так называемые группы оповещения ТЦК. В них входят как представители территориальных центров комплектования, так и полицейские.

К юристам обратился военнообязанный гражданин с вопросом о полномочиях членов группы оповещения. Мужчина поинтересовался, могут ли они фотографировать документы военнообязанного во время процесса проверки.

"Да, представитель ТЦК имеет право делать фото и видеофиксацию при проверке документов", — отметил адвокат Юрий Айвазян. Он подчеркнул, что такие же права имеют полицейские, которые работают в группе оповещения ТЦК.

Чьи документы запрещено фотографировать

Айвазян пояснил, что такое право предоставляется представителями группы оповещения ТЦК постановлением Кабинета министров №560. "Во время проверки военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации", — подчеркнул юрист.

Вместе с тем, добавил Юрий Айвазян, существуют варианты, когда даже представители ТЦК или полицейские не будут иметь права фотографировать документы военнообязанных. Это зависит от статуса этих военнообязанных.

"В случае если во время проверки военно-учетного документа установлено, что лицо находится на воинском учете в Центральном управлении или региональных органах СБУ или разведывательных органах, процесс фото- и видеофиксации предъявления такими лицами документов не осуществляется", — отметил адвокат.

