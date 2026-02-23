Відео
Головна ТЦК В "Резерв+" не внесли дані про непридатність — дії в ТЦК

В "Резерв+" не внесли дані про непридатність — дії в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 00:30
Непридатність до служби - відсутність даних у Резерв+, що робити
Працівник ТЦК, оператора "Резерв+". Фото: Новини.LIVE, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби, але не отримав ці дані у "Резерв+", має звернутися до ТЦК як оператора цього застосунку. Якщо ж територіальний центр комплектування не виправив ситуацію, наступним кроком є судовий позов.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Непридатний, але в "Резерв+" цього немає

Після змін у законодавстві в Україні перестали видавати паперові військово-облікові документи.

Єдиним сучасним військово-обліковим документом став електронний, у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Та у деяких громадян в профілі на "Резерв+" трапляються проблеми із неточністю даних чи неповною інформацією.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що в "Резерв+" не були внесені дані про його непридатність до військової служби — і поцікавився, що йому робити в такій ситуації.

"Вас повинні були виключити з обліку ще після затвердження свідоцтва про хворобу. Якщо цього не зробили — то ТЦК проявили бездіяльність", — так прокоментував ситуацію юрист Владислав Дерій.

"Рекомендую Вам перевести спілкування з ними в юридичну площину", — наголосив Дерій.

Як виправити ситуацію із "Резерв+"

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що треба зробити у такій ситуації і чи варто взагалі відвідувати територіальний центр комплектування.

"Зверніться до ТЦК, як адміністратора "Резерв+", із заявою про внесення змін до наявної інформації", — підкреслив Айвазян.

Він додав, що у випадку відмови територіального центру комплектування, громадянин має право звернутися до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має зробити роботодавець, якщо у працівника в "Резерв+" не показується інформація про бронювання.

Роботодавець має надіслати відповідне звернення до ТЦК, хоча і працівник може зробити це самостійно.

Додамо, ми повідомляли про те, як виправити дані в "Резерв+", якщо громадянина там помилково вказаний придатним до військової служби.

Громадянин у такій ситуації може навіть з-за кордону надіслати запит ТЦК в електронній формі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба тимчасово непридатний Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
