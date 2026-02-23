Непридатність до служби - відсутність даних у Резерв+, що робити

В "Резерв+" не внесли дані про непридатність — дії в ТЦК
Громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби, але не отримав ці дані у "Резерв+", має звернутися до ТЦК як оператора цього застосунку. Якщо ж територіальний центр комплектування не виправив ситуацію, наступним кроком є судовий позов.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Непридатний, але в "Резерв+" цього немає
Після змін у законодавстві в Україні перестали видавати паперові військово-облікові документи.
Єдиним сучасним військово-обліковим документом став електронний, у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".
Та у деяких громадян в профілі на "Резерв+" трапляються проблеми із неточністю даних чи неповною інформацією.
До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що в "Резерв+" не були внесені дані про його непридатність до військової служби — і поцікавився, що йому робити в такій ситуації.
"Вас повинні були виключити з обліку ще після затвердження свідоцтва про хворобу. Якщо цього не зробили — то ТЦК проявили бездіяльність", — так прокоментував ситуацію юрист Владислав Дерій.
"Рекомендую Вам перевести спілкування з ними в юридичну площину", — наголосив Дерій.
Як виправити ситуацію із "Резерв+"
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що треба зробити у такій ситуації і чи варто взагалі відвідувати територіальний центр комплектування.
"Зверніться до ТЦК, як адміністратора "Резерв+", із заявою про внесення змін до наявної інформації", — підкреслив Айвазян.
Він додав, що у випадку відмови територіального центру комплектування, громадянин має право звернутися до суду.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має зробити роботодавець, якщо у працівника в "Резерв+" не показується інформація про бронювання.
Роботодавець має надіслати відповідне звернення до ТЦК, хоча і працівник може зробити це самостійно.
Додамо, ми повідомляли про те, як виправити дані в "Резерв+", якщо громадянина там помилково вказаний придатним до військової служби.
Громадянин у такій ситуації може навіть з-за кордону надіслати запит ТЦК в електронній формі через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.
Читайте Новини.LIVE!