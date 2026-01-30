Бронювання в резерв+ - як довести що ти заброньований

Додаток для військовозобовʼязаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Ви можете бути заброньовані на підприємстві, але інформація про це не відображається в "Резерв+". Саме тому важливо знати, як довести працівникам ТЦК, що у вас є бронь.

Як це зробити Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий.

Документи про бронювання

"Якщо у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів не відображено інформацію про бронювання, однак у роботодавця є підтверджуючі документи, що таке бронювання здійснено, то роботодавець має подати до ТЦК повідомлення про бронювання і надати підтверджуючі документи", — сказав адвокат.

Звертатися треба саме до того ТЦК, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку.

