Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не працює "Резерв+" — як довести ТЦК, що ти заброньований

Не працює "Резерв+" — як довести ТЦК, що ти заброньований

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 06:25
Бронювання в резерв+ - як довести що ти заброньований
Додаток для військовозобовʼязаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Ви можете бути заброньовані на підприємстві, але інформація про це не відображається в "Резерв+". Саме тому важливо знати, як довести працівникам ТЦК, що у вас є бронь.

Як це зробити Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий.

Реклама
Читайте також:

Документи про бронювання 

"Якщо у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів не відображено інформацію про бронювання, однак у роботодавця є підтверджуючі документи, що таке бронювання здійснено, то роботодавець має подати до ТЦК повідомлення про бронювання і надати підтверджуючі документи", — сказав адвокат.

Звертатися треба саме до того ТЦК, у якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку.

Раніше ми писали, що робити, якщо вам відмовили у відстрочці через "Резерв+".  

Також цікаво дізнатися, чи треба платити штраф, якщо вас оголосили в розшук без повістки. 

мобілізація бронювання ТЦК та СП Резерв+
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації