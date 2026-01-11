Відео
Головна ТЦК Відмовили у відстрочці через "Резерв+" — що робити далі

Відмовили у відстрочці через "Резерв+" — що робити далі

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 06:30
Відстрочка через Резерв+ - що робити, коли відмовили
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин не отримав відстрочку для догляду за близьким родичем, оформлюючи її через застосунок "Резерв+", він не мусить іти до територіального центру комплектування. Існує ще один спосіб оформлення відстрочки у такій ситуації.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Замість "Резерв+" — інший варіант

До юристів звернувся громадянин, який намагався оформити відстрочку від мобілізації для догляду за батьком через застосунок "Резерв+".

Чоловік повідомив, що отримав відмову із формулюванням"Відстрочку не надано. У Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС) знайшли інших можливих доглядальників за вашим батьком або матір'ю з інвалідністю", що не є правдою, бо батько не має інших дітей, а з матір’ю цього громадянина перебуває у розлученні.

Громадянин поцікавився, що йому робити далі.

"Ви не отримали відмову в оформленні відстрочки, а лише не змогли оформити останню через "Резерв+", — підкреслив у відповіді чоловіку адвокат Юрій Айвазян.

"Отже, Вам необхідно або подати пакет документів до ЦНАП, або ж звертатись до ДРАЦС та з'ясовувати причину відповідно до якої система не бачить, що Ваші батькі розлучені", — наголосив Айвазян.

Чому у відстрочці відмовили

Інший адвокат, В’ячеслав Кирда, висловив припущення, чому у відстрочці громадянину було відмовлено.

"Скоріше за все, якісь документи просто не підтягуються по Реєстрах", — припустив юрист.

Кирда пояснив, що варто зробити у такій ситуації.

"За таких умов рекомендую Вам спробувати оформити відстрочку за допомогою застосунку "Резерв+", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є відмова у відстрочці через розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, коли ТЦК безпідставно відмовив у відстрочці.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
