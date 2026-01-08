Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Несплачений штраф і відстрочка — чи затримає ТЦК

Несплачений штраф і відстрочка — чи затримає ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 21:40
Штраф від ТЦК і відстрочка - що чекає на громадянина
Робота групи оповіщення ТЦК у публічному місці. Фото: "Четверта влада"

Відстрочка від мобілізації накладає обмеження на дії працівників територіального центру комплектування щодо громадянина з відстрочкою. Але є ситуація, коли таку особу можуть все ж доставити в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка і пропозиція сплатити штраф

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації.

Також він повідомив, що у його застосунку "Резерв+" повідомлення від ТЦК.

"У застосунку "Резерв+" відображається пропозиція сплатити штраф за порушення, яке відбулося 30.11.2024 (неявка по повістці)", — наголосив чоловік.

Громадянин поцікавився, чи може його, із наявною відстрочкою, затримати група оповіщення ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що ключовою у такій ситуації є позначка про штраф і розшук у застосунку "Резерв+".

Коли працівники ТЦК мають право затримувати громадян з відстрочкою

Власне, пояснив юрист, головним є повідомлення саме про розшук.

"Якщо відмітка про адміністративне порушення та розшук наразі у Вашому е-ВОД та "Резерв+" відсутня, то загрози адміністративного затримання працівниками поліції та примусової доставки до ТЦК немає", — запевнив Айвазян.

Щодо повідомлення про пропозицію сплатити штраф, то це не є визнанням факту наявності штрафу, оскільки територіальний центр комплектування не може виписати штраф без дистанційної згоди (через "Резерв+") чи особистої присутності громадянина в ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого можуть затримати на блокпосту ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що має робити громадянин, якщо його силоміць утримують у територіальному центрі комплектування.

штраф відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації