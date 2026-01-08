Штраф від ТЦК і відстрочка - що чекає на громадянина

Робота групи оповіщення ТЦК у публічному місці. Фото: "Четверта влада"

Відстрочка від мобілізації накладає обмеження на дії працівників територіального центру комплектування щодо громадянина з відстрочкою. Але є ситуація, коли таку особу можуть все ж доставити в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка і пропозиція сплатити штраф

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації.

Також він повідомив, що у його застосунку "Резерв+" повідомлення від ТЦК.

"У застосунку "Резерв+" відображається пропозиція сплатити штраф за порушення, яке відбулося 30.11.2024 (неявка по повістці)", — наголосив чоловік.

Громадянин поцікавився, чи може його, із наявною відстрочкою, затримати група оповіщення ТЦК.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що ключовою у такій ситуації є позначка про штраф і розшук у застосунку "Резерв+".

Коли працівники ТЦК мають право затримувати громадян з відстрочкою

Власне, пояснив юрист, головним є повідомлення саме про розшук.

"Якщо відмітка про адміністративне порушення та розшук наразі у Вашому е-ВОД та "Резерв+" відсутня, то загрози адміністративного затримання працівниками поліції та примусової доставки до ТЦК немає", — запевнив Айвазян.

Щодо повідомлення про пропозицію сплатити штраф, то це не є визнанням факту наявності штрафу, оскільки територіальний центр комплектування не може виписати штраф без дистанційної згоди (через "Резерв+") чи особистої присутності громадянина в ТЦК.

