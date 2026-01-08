Видео
Україна
Неуплаченный штраф и отсрочка — задержит ли ТЦК

Неуплаченный штраф и отсрочка — задержит ли ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 21:40
Штраф от ТЦК и отсрочка - что ждет гражданина
Работа группы оповещения ТЦК в публичном месте. Фото: "Четверта влада"

Отсрочка от мобилизации накладывает ограничения на действия работников территориального центра комплектования в отношении гражданина с отсрочкой. Но есть ситуация, когда такое лицо могут все же доставить в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка и предложение оплатить штраф

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который получил отсрочку от мобилизации.

Также он сообщил, что в его приложении "Резерв+" сообщение от ТЦК.

"В приложении "Резерв+" отображается предложение оплатить штраф за нарушение, которое произошло 30.11.2024 (неявка по повестке)", — отметил мужчина.

Гражданин поинтересовался, может ли его, с имеющейся отсрочкой, задержать группа оповещения ТЦК.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что ключевой в такой ситуации является отметка о штрафе и розыске в приложении "Резерв+".

Когда работники ТЦК имеют право задерживать граждан с отсрочкой

Собственно, пояснил юрист, главным является сообщение именно о розыске.

"Если отметка об административном нарушении и розыск пока в Вашем е-ВОД и "Резерв+" отсутствует, то угрозы административного задержания сотрудниками полиции и принудительной доставки в ТЦК нет", — заверил Айвазян.

Что касается сообщения о предложении оплатить штраф, то это не является признанием факта наличия штрафа, поскольку территориальный центр комплектования не может выписать штраф без дистанционного согласия (через "Резерв+") или личного присутствия гражданина в ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, кого могут задержать на блокпосту ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что должен делать гражданин, если его силой удерживают в территориальном центре комплектования.

