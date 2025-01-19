Юристы отмечают, что работники ТЦК не имеют право задерживать военнообязанных

Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы
Сейчас довольно частыми стали случаи, когда работники ТЦК и СП осуществляют принудительное задержание и доставку военнообязанных граждан с целью прохождения ВВК и призыва на военную службу. В этом аспекте важно знать свои права и права работников ТЦК.
Об этих нюансах решили проинформировать юристы INSEININ.
На что имеют право представители ТЦК и полиция
Юристы отмечают, что военнообязанные, которые уклоняются от выполнения правил воинского учета, могут быть доставлены полицией в районный ТЦК. Задержание может осуществляться исключительно работниками полиции в следующих случаях:
- зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;
- мужчина не имеет военно-учетного документа;
- военнообязанный не состоит на воинском учете или снят с учета;
- зафиксировано уклонение от выполнения воинского долга в виде неявки по повестке;
- игнорирование направления на прохождение ВВК.
В свою очередь работники ТЦК осуществляют контроль за прохождением ВВК. Однако работники ТЦК, поскольку не являются правоохранительными органами, не могут задерживать военнообязанных. Однако имеют право выписывать штрафы.
Что делать, если удерживают в помещении ТЦК и СП
В первую очередь необходимо строго соблюдать правила воинского учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК, советуют юристы.
Если человек отказывается от прохождения ВВК и мобилизации, то он может написать письменный отказ и требовать немедленного освобождения. В случае принудительного задержания, единственным правовым способом является обращение в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления в виде лишения свободы.
Нужно понимать, что военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или выполнения воинского долга в виде призыва на службу или привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, личное дело которого было уничтожено во время российской оккупации.
Также мы сообщали о том, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.
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