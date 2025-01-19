Юристы отмечают, что работники ТЦК не имеют право задерживать военнообязанных

Представители ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Сейчас довольно частыми стали случаи, когда работники ТЦК и СП осуществляют принудительное задержание и доставку военнообязанных граждан с целью прохождения ВВК и призыва на военную службу. В этом аспекте важно знать свои права и права работников ТЦК.

Об этих нюансах решили проинформировать юристы INSEININ.

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На что имеют право представители ТЦК и полиция

Юристы отмечают, что военнообязанные, которые уклоняются от выполнения правил воинского учета, могут быть доставлены полицией в районный ТЦК. Задержание может осуществляться исключительно работниками полиции в следующих случаях:

зафиксировано нарушение правил воинского учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не состоит на воинском учете или снят с учета;

зафиксировано уклонение от выполнения воинского долга в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

В свою очередь работники ТЦК осуществляют контроль за прохождением ВВК. Однако работники ТЦК, поскольку не являются правоохранительными органами, не могут задерживать военнообязанных. Однако имеют право выписывать штрафы.

Что делать, если удерживают в помещении ТЦК и СП

В первую очередь необходимо строго соблюдать правила воинского учета, иметь действительные военно-учетные документы и не игнорировать повестки от районного ТЦК, советуют юристы.

Если человек отказывается от прохождения ВВК и мобилизации, то он может написать письменный отказ и требовать немедленного освобождения. В случае принудительного задержания, единственным правовым способом является обращение в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления в виде лишения свободы.

Нужно понимать, что военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу не стоит рассчитывать на освобождение из помещения ТЦК и дальнейшее уклонение от призыва. Существует только два варианта или выполнения воинского долга в виде призыва на службу или привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, личное дело которого было уничтожено во время российской оккупации.

Также мы сообщали о том, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.