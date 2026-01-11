Отсрочка через Резерв+ - что делать, когда отказали

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если военнообязанный гражданин не получил отсрочку для ухода за близким родственником, оформляя ее через приложение "Резерв+", он не должен идти в территориальный центр комплектования. Существует еще один способ оформления отсрочки в такой ситуации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Вместо "Резерв+" — другой вариант

К юристам обратился гражданин, который пытался оформить отсрочку от мобилизации для ухода за отцом через приложение "Резерв+".

Мужчина сообщил, что получил отказ с формулировкой "Отсрочка не предоставлена.В Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС) нашли других возможных сиделок за вашим отцом или матерью с инвалидностью", что не является правдой, потому что отец не имеет других детей, а с матерью этого гражданина находится в разводе.

Гражданин поинтересовался, что ему делать дальше.

"Вы не получили отказ в оформлении отсрочки, а лишь не смогли оформить последнюю через "Резерв+", — подчеркнул в ответе мужчине адвокат Юрий Айвазян.

"Итак, Вам необходимо либо подать пакет документов в ЦПАУ, или же обращаться в ГРАГС и выяснять причину, согласно которой система не видит, что Ваши родители разведены", — отметил Айвазян.

Почему в отсрочке отказали

Другой адвокат, Вячеслав Кирда, высказал предположение, почему в отсрочке гражданину было отказано.

"Скорее всего, какие-то документы просто не подтягиваются по Реестрам", — предположил юрист.

Кирда объяснил, что стоит сделать в такой ситуации.

"При таких условиях рекомендую Вам попробовать оформить отсрочку с помощью приложения "Резерв+", — подчеркнул адвокат.

