Відстрочка від мобілізації - чи законно відмовляти у відстрочці через розшук

Відмова у відстрочці через розшук — законність дій ТЦК
Наявність рішенні територіального центру комплектування про розшук не має стати перешкодою для оформлення громадянином відстрочки від мобілізації. А у деяких випадках і сам факт розшуку може бути незаконною з боку ТЦК дією.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.
Куди подавати заяву на відстрочку
До юристів звернувся громадянин, який намагається оформити відстрочку від мобілізації як працівник педагогічної сфери.
Чоловік зізнався, що не отримав відстрочку через те, що був оголошений у розшук ТЦК через непройдену ВЛК (під час дії попередньої відстрочки, яку отримував ще як студент) — і поцікавився, наскільки законною є така позиція територіального центру комплектування.
"Право на отримання відстрочки від мобілізації закріплено в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та жодним чином не залежить від наявності розшуку", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Андрій Брильов.
Тому чоловіку зараз треба знов подати документи на відсрочку через ЦНАП.
"Його працівники не можуть Вам відмовити у їх прийнятті у зв'язку з розшуком. Головне щоб заява та додані до неї документи відповідалі вимогам Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізаціі на особливий період (Постанова КМУ № 560 від 16.05.2024 року)", — наголосив Брильов.
ВЛК не потрібно проходити
Юрист також прокоментував ситуацію із самим фактом розшуку за непройдену ВЛК.
"Під час дії відстрочки Ви не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію", — наголосив Андрій Брильов.
Правник пояснив, що відстрочка передбачає на період її дії відсутність будь-яких мобілізаційних заходів щодо громадянина, зокрема, і ВЛК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може відсутність даних про сім'ю впливати на відстрочку.
Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може відмовити у оформленні відстрочки, якщо документи були надіслані поштою.
Читайте Новини.LIVE!