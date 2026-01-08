Відео
Головна ТЦК Відмова у відстрочці через розшук — законність дій ТЦК

Відмова у відстрочці через розшук — законність дій ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 06:30
Відстрочка від мобілізації - чи законно відмовляти у відстрочці через розшук
Оформлення відстрочки у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Наявність рішенні територіального центру комплектування про розшук не має стати перешкодою для оформлення громадянином відстрочки від мобілізації. А у деяких випадках і сам факт розшуку може бути незаконною з боку ТЦК дією.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Читайте також:

Куди подавати заяву на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який намагається оформити відстрочку від мобілізації як працівник педагогічної сфери.

Чоловік зізнався, що не отримав відстрочку через те, що був оголошений у розшук ТЦК через непройдену ВЛК (під час дії попередньої відстрочки, яку отримував ще як студент) — і поцікавився, наскільки законною є така позиція територіального центру комплектування.

"Право на отримання відстрочки від мобілізації закріплено в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та жодним чином не залежить від наявності розшуку", — підкреслив у коментарі громадянину юрист Андрій Брильов.

Тому чоловіку зараз треба знов подати документи на відсрочку через ЦНАП. 

"Його працівники не можуть Вам відмовити у їх прийнятті у зв'язку з розшуком. Головне щоб заява та додані до неї документи відповідалі вимогам Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізаціі на особливий період (Постанова КМУ № 560 від 16.05.2024 року)", — наголосив Брильов.

ВЛК не потрібно проходити

Юрист також прокоментував ситуацію із самим фактом розшуку за непройдену ВЛК.

"Під час дії відстрочки Ви не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію", — наголосив Андрій Брильов.

Правник пояснив, що відстрочка передбачає на період її дії відсутність будь-яких мобілізаційних заходів щодо громадянина, зокрема, і ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може відсутність даних про сім'ю впливати на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, коли ТЦК може відмовити у оформленні відстрочки, якщо документи були надіслані поштою.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
