Отсрочка от мобилизации - законно ли отказывать в отсрочке из-за розыска

Наличие решении территориального центра комплектования о розыске не должно стать препятствием для оформления гражданином отсрочки от мобилизации. А в некоторых случаях и сам факт розыска может быть незаконным со стороны ТЦК действием.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Куда подавать заявление на отсрочку

К юристам обратился гражданин, который пытается оформить отсрочку от мобилизации как работник педагогической сферы.

Мужчина признался, что не получил отсрочку из-за того, что был объявлен в розыск ТЦК из-за непройденной ВВК (во время действия предыдущей отсрочки, которую получал еще как студент) — и поинтересовался, насколько законной является такая позиция территориального центра комплектования.

"Право на получение отсрочки от мобилизации закреплено в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и никоим образом не зависит от наличия розыска", — подчеркнул в комментарии гражданину юрист Андрей Брылев.

Поэтому мужчине сейчас надо вновь подать документы на отсрочку через ЦПАУ.

"Его работники не могут Вам отказать в их принятии в связи с розыском. Главное чтобы заявление и приложенные к нему документы соответствовали требованиям Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период (Постановление КМУ № 560 от 16.05.2024 года)", — отметил Брилев.

ВВК не нужно проходить

Юрист также прокомментировал ситуацию с самим фактом розыска за непройденную ВВК.

"Во время действия отсрочки Вы не обязаны проходить военно-врачебную комиссию", — отметил Андрей Брылев.

Юрист пояснил, что отсрочка предусматривает на период ее действия отсутствие каких-либо мобилизационных мероприятий в отношении гражданина, в частности, и ВВК.

