Як освітянам оформити відстрочку в "Резерв+" — алгоритм від Міноборони

Вчитель. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Люди, які працюють у закладах вищої фахової, передвищої та професійної освіти можуть оформити відстрочку в "Резерв+". Йдеться про наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Про це повідомили в Міноборони.

Як освітянам отримати відстрочку в "Резерв+"

Для оформлення відстрочки має бути низка даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти: відмітка про основне місце роботи, відомості про зарплатну ставку щонайменше 0,75, відмітка про приналежність до кадрової групи освітнього процесу або роботу на адміністративній посаді.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+", обрати пункт "Подати запит на відстрочку" та відповідну категорію, чекати на сповіщення з результатом.

Якщо відстрочку в "Резерв+" оформити не вдається, треба звернутися до роботодавця, аби той перевірив і за потреби уточнив дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Нагадаємо, інтерни мають право на відстрочку. Щоб її отримати, особисто приходити до ТЦК та СП необов'язково.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко відповідала, чи мобілізуватимуть жінок в Україні. Наразі таку ініціативу не розглядають.