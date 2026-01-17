Как педагогам оформить отсрочку в "Резерв+" — алгоритм от Минобороны

Учитель. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Люди, которые работают в учреждениях высшего профессионального, предвысшего и профессионального образования могут оформить отсрочку в "Резерв+". Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках.

Об этом сообщили в Минобороны.

Как педагогам получить отсрочку в "Резерв+"

Для оформления отсрочки должен быть ряд данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования: отметка об основном месте работы, сведения о зарплатной ставке не менее 0,75, отметка о принадлежности к кадровой группе образовательного процесса или работе на административной должности.

Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и соответствующую категорию, ждать уведомления с результатом.

Если отсрочку в "Резерв+" оформить не удается, надо обратиться к работодателю, чтобы тот проверил и при необходимости уточнил данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

