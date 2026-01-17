Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Отсрочка для педагогов — нюансы оформления в "Резерв+"

Отсрочка для педагогов — нюансы оформления в "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:25
Как педагогам оформить отсрочку в "Резерв+" — алгоритм от Минобороны
Учитель. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Люди, которые работают в учреждениях высшего профессионального, предвысшего и профессионального образования могут оформить отсрочку в "Резерв+". Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама
Читайте также:

Как педагогам получить отсрочку в "Резерв+"

Для оформления отсрочки должен быть ряд данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования: отметка об основном месте работы, сведения о зарплатной ставке не менее 0,75, отметка о принадлежности к кадровой группе образовательного процесса или работе на административной должности.

Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку" и соответствующую категорию, ждать уведомления с результатом.

Если отсрочку в "Резерв+" оформить не удается, надо обратиться к работодателю, чтобы тот проверил и при необходимости уточнил данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Напомним, интерны имеют право на отсрочку. Чтобы ее получить, лично приходить в ТЦК и СП необязательно.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко отвечала, буду ли мобилизовать женщин в Украине. Сейчас такую инициативу не рассматривают.

образование учителя мобилизация отсрочка военнообязанные резерв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации