Головна Військова економіка Без повістки оголосили в розшук — чи треба платити штраф

Без повістки оголосили в розшук — чи треба платити штраф

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 07:30
Юрист відповів, чи треба сплачувати штраф ТЦК у разі наявності розшуку і відстрочки
Інформація про розшук у "Резерв+". Фото: vsn.ua

Українці навіть за наявності відстрочки від мобілізації можуть бути "у розшуку" через нібито неявку до ТЦК, хоча фактично жодної повістки людина могла і не отримати. Щоб зняти "розшук", є кілька варіантів.

Про це на одному з юридичних порталів повідомив юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Що робити, якщо в "Резерв+" з'явився "розшук" попри відсутність повісток

Зокрема, один з чоловіків написав на порталі, що має офіційну відстрочку, але у застосунку "Резерв+" значиться в розшуку з березня 2025 року. За його словами, попри чинні підстави для відстрочки, система продовжує відображати статус порушника, тож він поцікавився, чи можна надіслати до ТЦК заяву поштою з вимогою зняти його з розшуку у зв’язку із завершенням строків притягнення до адміністративної відповідальності та наскільки такий крок буде дієвим.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що в подібній ситуації існує кілька варіантів дій, а остаточний вибір залежить від того, як швидко людина прагне владнати питання і чи готова вона захищати свої права в юридичній площині.

Перший і найоперативніший спосіб — сплатити штраф через застосунок "Резерв+". Для цього потрібно подати заяву про визнання порушення у розділі "Штрафи онлайн". Протягом трьох днів ТЦК розгляне звернення та ухвалить відповідну постанову. У такому разі сума штрафу становить 8 500 гривень, що дорівнює 50% від повної суми. На оплату відводиться 20 днів. У разі пропуску цього строку штраф зростає до 17 000 гривень, а згодом вже до 34 000 гривень.

Після того, як людина сплачує штраф, червоне попередження в застосунку зникає, а обліковий статус оновлюється. Зазвичай, уся процедура триває кілька днів. Водночас юрист підкреслює, що сплата штрафу не скасовує обов’язку дотримуватися правил військового обліку, а виклики до ТЦК можуть надходити й надалі.

Другий варіант передбачає направлення до ТЦК письмової заяви з вимогою закрити справу про адміністративне правопорушення та зняти особу з розшуку, зокрема на підставі спливу строків притягнення до відповідальності. У разі відмови або ігнорування такого звернення дії чи бездіяльність ТЦК можна оскаржити в судовому порядку.

Також юрист озвучив третій, неформальний сценарій — просто дочекатися березня 2026 року. За його словами, на практиці трапляються випадки, коли статус "у розшуку" зникає автоматично без будь-яких додаткових дій з боку військовозобов’язаного.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можуть ТЦК затримати людину, якщо вона "у розшуку" і не сплатила штраф, але має відстрочку.

Також ми інформували, чи прийме ЦНАП заяву на відстрочку, якщо громадянин перебуває "у розшуку".

штраф повістки відстрочка ТЦК та СП розшук Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
