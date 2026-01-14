Відео
Головна ТЦК Розшук ТЦК — чи прийме ЦНАП заяву на відстрочку

Розшук ТЦК — чи прийме ЦНАП заяву на відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:30
Розшук порушника військового обліку - чи можна оформити відстрочку в ЦНАП
Військовозобов’язаний громадянин оформлює документи у ЦНАП. Фото: "РБК-Україна"

Військовозобов’язаного громадянина, який порушив правила військового обліку, можуть оголосити у розшук відразу після того, як він встановить на свій смартфон застосунок "Резерв+". Але при цьому у ЦНАП факт розшуку ТЦК не може стати причиною відмови у прийнятті документів на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Оформив е-ВОД і потрапив у розшук

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою, що не став на облік на новому місці проживання.

Чоловік поцікавився, чи оголосять його у розшук відразу після того, як він оформить електронний військово-обліковий документ у "Дії" — і чи зможе він після цього подати документи на відстрочку у ЦНАП.

"Оформлення ВОД у "Дії" не потягне за собою автоматичне подання Вас у розшук. Інша справа, якщо Ви встановите "Резерв+" та оновите дані", — пояснив, коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Але, додав юрист, без військово-облікового документа (електронного або паперового), у громадянина не приймуть заяву на відстрочку.

"Тож, варіантів, на жаль, не має, окрім як сформувати ВОД через "Дію", — визнав Айвазян.

ЦНАП не має права відмовити

Адвокат також пояснив, що у такій ситуації чекатиме на громадянина у ЦНАП, куди він піде подавати документи на відстрочку.

"Знаходження Вас у розшуку ТЦК не забороняє ЦНАП прийняти в Вас заяву на відстрочку", — запевнив Юрій Айвазян.

Він додав, що факт розшуку не надає права адміністратору ЦНАП відмовити у прийнятті заяви.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго може тривати розшук ухилянта від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати розшук територіального центру комплектування в "Резерв+".

військовий облік ЦНАП ТЦК та СП розшук Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
