Розыск нарушителя воинского учета - можно ли оформить отсрочку в ЦПАУ

Военнообязанный гражданин оформляет документы в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанного гражданина, который нарушил правила воинского учета, могут объявить в розыск сразу после того, как он установит на свой смартфон приложение "Резерв+". Но при этом в ЦПАУ факт розыска ТЦК не может стать причиной отказа в принятии документов на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Оформил е-ВУД и попал в розыск

К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом, не ставшим на учет на новом месте жительства.

Мужчина поинтересовался, объявят ли его в розыск сразу после того, как он оформит электронный военно-учетный документ в "Дії" — и сможет ли он после этого подать документы на отсрочку в ЦПАУ.

"Оформление ВУД в "Дії" не повлечет за собой автоматическое представление Вас в розыск. Другое дело, если Вы установите "Резерв+" и обновите данные", — пояснил, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Но, добавил юрист, без военно-учетного документа (электронного или бумажного), у гражданина не примут заявление на отсрочку.

"Поэтому, вариантов, к сожалению, нет, кроме как сформировать ВУД через "Дію", — признал Айвазян.

ЦПАУ не имеет права отказать

Адвокат также пояснил, что в такой ситуации будет ждать гражданина в ЦПАУ, куда он пойдет подавать документы на отсрочку.

"Нахождение Вас в розыске ТЦК не запрещает ЦПАУ принять у Вас заявление на отсрочку", — заверил Юрий Айвазян.

Он добавил, что факт розыска не дает права администратору ЦПАУ отказать в принятии заявления.

