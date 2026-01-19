Видео
Главная Военная экономика Без повестки объявили в розыск — надо ли платить штраф

Без повестки объявили в розыск — надо ли платить штраф

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 07:30
Юрист ответил, надо ли платить штраф ТЦК при наличии розыска и отсрочки
Информация о розыске в "Резерв+". Фото: vsn.ua

Украинцы даже при наличии отсрочки от мобилизации могут быть "в розыске" из-за якобы неявки в ТЦК, хотя фактически никакой повестки человек мог и не получить. Чтобы снять "розыск", есть несколько вариантов. 

Об этом на одном из юридических порталов сообщил юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Что делать, если в "Резерв+" появился "розыск" несмотря на отсутствие повесток

В частности, один из мужчин написал на портале, что имеет официальную отсрочку, но в приложении "Резерв+" значится в розыске с марта 2025 года.По его словам, несмотря на действующие основания для отсрочки, система продолжает отображать статус нарушителя, поэтому он поинтересовался, можно ли отправить в ТЦК заявление по почте с требованием снять его с розыска в связи с завершением сроков привлечения к административной ответственности и насколько такой шаг будет действенным.

Юрист Владислав Дерий отметил, что в подобной ситуации существует несколько вариантов действий, а окончательный выбор зависит от того, как быстро человек стремится решить вопрос и готов ли он защищать свои права в юридической плоскости.

Первый и самый оперативный способ — оплатить штраф через приложение "Резерв+". Для этого нужно подать заявление о признании нарушения в разделе "Штрафы онлайн". В течение трех дней ТЦК рассмотрит обращение и примет соответствующее постановление. В таком случае сумма штрафа составляет 8 500 гривен, что равно 50% от полной суммы. На оплату отводится 20 дней. В случае пропуска этого срока штраф возрастает до 17 000 гривен, а затем уже до 34 000 гривен.

После того, как человек оплачивает штраф, красное предупреждение в приложении исчезает, а учетный статус обновляется. Обычно, вся процедура длится несколько дней. В то же время юрист подчеркивает, что уплата штрафа не отменяет обязанности соблюдать правила воинского учета, а вызовы в ТЦК могут поступать и в дальнейшем.

Второй вариант предусматривает направление в ТЦК письменного заявления с требованием закрыть дело об административном правонарушении и снять лицо с розыска, в частности на основании истечения сроков привлечения к ответственности. В случае отказа или игнорирования такого обращения действия или бездействие ТЦК можно обжаловать в судебном порядке.

Также юрист озвучил третий, неформальный сценарий — просто дождаться марта 2026 года. По его словам, на практике бывают случаи, когда статус "в розыске" исчезает автоматически без каких-либо дополнительных действий со стороны военнообязанного.

Напомним, недавно мы писали, могут ли ТЦК задержать человека, если он "в розыске" и не уплатил штраф, но имеет отсрочку.

Также мы информировали, примет ли ЦПАУ заявление на отсрочку, если гражданин находится "в розыске".

штраф повестки отсрочка ТЦК и СП розыск Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
