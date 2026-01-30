Бронирование в резерв+ - как доказать что ты забронирован

Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Вы можете быть забронированы на предприятии, но информация об этом не отображается в "Резерв+". Именно поэтому важно знать, как доказать работникам ТЦК, что у вас есть бронь.

Как это сделать Новини.LIVE рассказал адвокат Александр Дубовой.

Документы о бронировании

"Если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов не отражена информация о бронировании, однако у работодателя есть подтверждающие документы, что такое бронирование осуществлено, то работодатель должен подать в ТЦК сообщение о бронировании и предоставить подтверждающие документы", — сказал адвокат.

Обращаться надо именно в тот ТЦК, в котором военнообязанный состоит на воинском учете.

