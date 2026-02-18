Бронювання та відстрочка - коли ТЦК не треба інформувати

Подача заяви на відстрочку в ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Якщо військовозобов’язаний громадянин планує змінити бронювання від мобілізації на відстрочку для догляду за близьким родичем чи з іншої підстави, про це не треба заздалегідь повідомляти ТЦК. Мобілізувати відразу після завершення броні громадянина навряд чи стануть, а своє право на відстрочку він встигне реалізувати, подавши заяву в ЦНАП чи "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка після броні — чи треба повідомляти ТЦК

Попри оголошену в Україні загальну мобілізацію, частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку чи бронювання від мобілізації.

Причини на відстрочку можуть бути різними, але разом із бронюванням оформити відстрочку неможливо — підстава для уникнення мобілізації може бути лише одна.

До юристів звернувся громадянин, у якого є чинне бронювання на роботі, але через деякий час бронь може зникнути, якщо роботодавець після змін у законодавстві не підпадатиме під критично важливе підприємство.

При цьому, наголосив чоловік, він має право на відстрочку для догляду за матір’ю.

Громадянин поцікавився, чи варто заздалегідь повідомляти територіальний центр комплектування про зміну бронювання на відстрочку, аби не бути мобілізованим.

"Наразі сенсу повідомляти ТЦК та СП я не бачу. Все рівно на дану обставину навряд чи буде звернено увагу. Це вже перед закінченням бронювання, Ви можете подати пакет документів на відстрочку по матері", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

Реалізація права на відстрочку

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що дострокове повідомлення в територіальний центр комплектування не є обов’язковим.

"Не хвилюйтесь — повідомляти ТЦК не потрібно. З практики скажу, що бойові повістки досить рідко надсилають на той же день, коли закінчилось бронювання", — зазначив юрист.

Дерій додав, що своє право на відстрочку від мобілізації громадянин у такій ситуації зможе реалізувати уже після завершення дії бронювання.

"В будь-якому випадку, Ви встигнете оформити відстрочку онлайн через "Резерв+" або подати документи через ЦНАП", — наголосив правник.

Серед цих змін, зокрема, сімейний стан, місце проживання та роботи, а також освіта чи стан здоров'я.

Це потрібно для того, аби громадянин не був визнаний порушником військового облік, на нього не був накладений штраф і він не був оголошений територіальним центром комплектування у розшук.