Україна
Отсрочка после брони — нужно ли сообщать в ТЦК

Отсрочка после брони — нужно ли сообщать в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 21:40
Бронирование и отсрочка - когда ТЦК не нужно информировать
Подача заявления на отсрочку в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане имеют право на бронирование от мобилизации или на острочку от призыва, наприклад, для ухода за близким родственником. Юристи объяснили, нужно ли при смене одной причины на другую (сразу после брони — отсрочка) заранее информировать об этом территориальный центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка после брони — надо ли уведомлять ТЦК

Несмотря на объявленную в Украине всеобщую мобилизацию, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку или бронирование от мобилизации.

Причины на отсрочку могут быть разными, но вместе с бронированием оформить отсрочку невозможно — основание для избежания мобилизации может быть только одно.

К юристам обратился гражданин, у которого есть действующее бронирование на работе, но через некоторое время бронь может исчезнуть, если работодатель после изменений в законодательстве не будет подпадать под критически важное предприятие.

При этом, подчеркнул мужчина, он имеет право на отсрочку по уходу за матерью.

Гражданин поинтересовался, стоит ли заранее сообщать территориальный центр комплектования об изменении бронирования на отсрочку, чтобы не быть мобилизованным.

"Сейчас смысла сообщать ТЦК и СП я не вижу. Все равно на данное обстоятельство вряд ли будет обращено внимание. Это уже перед окончанием бронирования, Вы можете подать пакет документов на отсрочку по матери", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

Реализация права на отсрочку

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что досрочное уведомление в территориальный центр комплектования не является обязательным.

"Не волнуйтесь — сообщать ТЦК не нужно. Из практики скажу, что боевые повестки довольно редко присылают на тот же день, когда закончилось бронирование", — отметил юрист.

Дерий добавил, что свое право на отсрочку от мобилизации гражданин в такой ситуации сможет реализовать уже после завершения действия бронирования.

"В любом случае, Вы успеете оформить отсрочку онлайн через "Резерв+" или подать документы через ЦПАУ", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях военнообязанный граждан должен сообщать территориальный центр комплектования, чтобы избежать штрафа.

Среди этих изменений, в частности, семейное положение, место жительства и работы, а также образование или состояние здоровья.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени есть у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

Это нужно для того, чтобы гражданин не был признан нарушителем военного учета, на него не был наложен штраф и он не был объявлен территориальным центром комплектования в розыск.

ЦПАУ мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
