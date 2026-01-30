Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Бронювання без участі ТЦК — коли це можливо

Бронювання без участі ТЦК — коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 00:30
Бронювання від мобілізації - коли процес броні проходить повз ТЦК
Працівник територіального центру комплектування. Фото: "АрміяInform"

Бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств може відбуватися на підставі двох різних постанов Кабінету міністрів. Юристи пояснили, у якому випадку територіальні центри комплектування не мають відношення до процесу бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Бронювання за різними постановами Кабміну

Працівники критично важливих для української економіки підприємства можуть бути заброньованими від мобілізації у особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який отримав бронь від роботодавця.

Чоловік зазначив, що йому на роботу прийшла повістка від ТЦК — і поцікавився, чому так могло статися.

"Перш за все, дуже важливе питання: Вас бронюють за Постановою КМУ №45 чи №76?" — спитав громадянина адвокат Юрій Айвазян, пояснивши, у чому принципова різниця у цих двох процесах.

"Якщо, наприклад, Вас бронюють за Постановою КМУ №76, то ТЦК не має до цього жодного відношення. Це відбувається автоматично", — наголосив юрист.

Таким чином, бронювання за постановою Кабміну №76 не стосується територіальних центрів комплектування.

Коли бронювання може виявитися незавершеним

Але існує й інший варіант бронювання.

Йдеться про постанову Кабінету міністрів №45.

"Якщо ж мова йде про Постанову КМУ №45 і ТЦК ще не поставив Вас на спеціальний облік, то це означає, що процедура бронювання не завершена", — підкреслив Айвазян.

Такого громадянина, пояснив адвокат, можуть навіть і мобілізувати через незавершеність процесу бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть з військовозобов’язаного громадянина зняти бронювання без попередження.

Додамо, ми повідомляли про те, коли можуть забронювати від мобілізації громадянина, який перебуває у розшуку ТЦК.

Кабінет міністрів мобілізація бронювання ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації