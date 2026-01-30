Бронювання від мобілізації - коли процес броні проходить повз ТЦК

Бронювання без участі ТЦК — коли це можливо
Бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств може відбуватися на підставі двох різних постанов Кабінету міністрів. Юристи пояснили, у якому випадку територіальні центри комплектування не мають відношення до процесу бронювання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання за різними постановами Кабміну
Працівники критично важливих для української економіки підприємства можуть бути заброньованими від мобілізації у особливий період.
До юристів звернувся громадянин, який отримав бронь від роботодавця.
Чоловік зазначив, що йому на роботу прийшла повістка від ТЦК — і поцікавився, чому так могло статися.
"Перш за все, дуже важливе питання: Вас бронюють за Постановою КМУ №45 чи №76?" — спитав громадянина адвокат Юрій Айвазян, пояснивши, у чому принципова різниця у цих двох процесах.
"Якщо, наприклад, Вас бронюють за Постановою КМУ №76, то ТЦК не має до цього жодного відношення. Це відбувається автоматично", — наголосив юрист.
Таким чином, бронювання за постановою Кабміну №76 не стосується територіальних центрів комплектування.
Коли бронювання може виявитися незавершеним
Але існує й інший варіант бронювання.
Йдеться про постанову Кабінету міністрів №45.
"Якщо ж мова йде про Постанову КМУ №45 і ТЦК ще не поставив Вас на спеціальний облік, то це означає, що процедура бронювання не завершена", — підкреслив Айвазян.
Такого громадянина, пояснив адвокат, можуть навіть і мобілізувати через незавершеність процесу бронювання.
