Найбільші штрафи ТЦК - за що стягується максимальна сума

Співробітник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб чи громадських об’єднань отримують за порушення мобілізаційних законів штрафи, які є вищими за стягнення зі звичайних військовозобов’язаних громадян. Юристи назвали найвищу межу таких штрафів.

Про це йдеться у матеріалі на порталі KadrEx.

Штрафи ТЦК для посадовців

Територіальні центри комплектування мають право накладати штрафи не тільки на простих військовозобов’язаних громадян, а і на посадовців, представників різних організацій.

Такі штрафи стосуються, зокрема, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стаття 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

У звичайних умовах, тобто у мирний період посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань отримають штраф розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Для порівняння — у таких же умовах штраф для звичайних громадян становитиме від 5,1 до 8,5 тисяч гривень.

Збільшення штрафів від ТЦК

За повторне порушення за цією ж статтею, здійснене протягом року після першого — штраф для посадовців становитиме уже від 25,5 до 34 тисяч гривень.

Звичайні громадяни отримають в такій же ситуації штраф розміром 8,5-11,9 тисяч гривень.

Найвищими будуть штрафи для посадових осіб за порушення, кваліфіковані ст. 210-1 КУпАП, здійснені у особливий період — тобто під час дії воєнного стану.

Якщо звичайні військовозобов’язані будуть оштрафовані за такі порушення на 17-25,5 тисяч гривень, то для посадовців розмір адмінстягнення складатиме уже від 34 до 59,5 тисяч гривень.

