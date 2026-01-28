Самые большие штрафы ТЦК - за что взимается максимальная сумма

Штрафы ТЦК для должностных лиц — самая большая сумма штрафа
Должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц или общественных объединений получают за нарушение мобилизационных законов штрафы, которые выше взыскания с обычных военнообязанных граждан. Юристы назвали наивысший предел таких штрафов.
Штрафы ТЦК для должностных лиц
Территориальные центры комплектования имеют право накладывать штрафы не только на простых военнообязанных граждан, но и на должностных лиц, представителей различных организаций.
Такие штрафы касаются, в частности, нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Это статья 210-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины.
В обычных условиях, то есть в мирный период должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений получат штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.
Для сравнения — в таких же условиях штраф для обычных граждан составит от 5,1 до 8,5 тысяч гривен.
Увеличение штрафов от ТЦК
За повторное нарушение по этой же статье, совершенное в течение года после первого — штраф для должностных лиц составит уже от 25,5 до 34 тысяч гривен.
Обычные граждане получат в такой же ситуации штраф в размере 8,5-11,9 тысяч гривен.
Самыми высокими будут штрафы для должностных лиц за нарушения, квалифицированные ст. 210-1 КУоАП, совершенные в особый период — то есть во время действия военного положения.
Если обычные военнообязанные будут оштрафованы за такие нарушения на 17-25,5 тысяч гривен, то для должностных лиц размер админвзыскания составит уже от 34 до 59,5 тысяч гривен.
