Самые большие штрафы ТЦК - за что взимается максимальная сумма

Штрафы ТЦК для должностных лиц — самая большая сумма штрафа

Дата публикации 28 января 2026 05:43
Сотрудник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, юридических лиц или общественных объединений получают за нарушение мобилизационных законов штрафы, которые выше взыскания с обычных военнообязанных граждан. Юристы назвали наивысший предел таких штрафов.

Об этом говорится в материале на портале KadrEx.

Читайте также:

Штрафы ТЦК для должностных лиц

Территориальные центры комплектования имеют право накладывать штрафы не только на простых военнообязанных граждан, но и на должностных лиц, представителей различных организаций.

Такие штрафы касаются, в частности, нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Это статья 210-1 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

В обычных условиях, то есть в мирный период должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений получат штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Для сравнения — в таких же условиях штраф для обычных граждан составит от 5,1 до 8,5 тысяч гривен.

Увеличение штрафов от ТЦК

За повторное нарушение по этой же статье, совершенное в течение года после первого — штраф для должностных лиц составит уже от 25,5 до 34 тысяч гривен.

Обычные граждане получат в такой же ситуации штраф в размере 8,5-11,9 тысяч гривен.

Самыми высокими будут штрафы для должностных лиц за нарушения, квалифицированные ст. 210-1 КУоАП, совершенные в особый период — то есть во время действия военного положения.

Если обычные военнообязанные будут оштрафованы за такие нарушения на 17-25,5 тысяч гривен, то для должностных лиц размер админвзыскания составит уже от 34 до 59,5 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно проверить наличие штрафов от ТЦК в январе 2026 года.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени имеет гражданин на то, чтобы оплатить штраф от территориального центра комплектования.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
